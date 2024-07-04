Як у Києві рятуватися від спеки: локації де можна освіжитися (фото)

Працюватимуть системи до кінця літа

У Києві придумали, як рятуватися від аномальної спеки. У парках, скверах і на центральних вулицях столиці встановлюють рамки-розпилювачі води для охолодження.

Про це повідомили в комунальному об'єднані "Київзеленбуд", пише "Телеграф". Цього літа мають працювати 19 локацій з рамками у всіх районах міста.

"Для того, аби жителі столиці відчували себе більш комфортно під час прогулянок у нинішню спеку, наші районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень облаштовують рамки-розпилювачі води для охолодження. Люди можуть проходити крізь рамку або ж поруч, аби трішки врятуватися від високої температури повітря. Працюватимуть рамки до закінчення літнього сезону в активні сонячні дні", — зазначив директор "Київзеленбуду" Юрій Бахмат.

Освіжитися зможе кожен

Рамка-розпилювач в одному з скверів Києва

Перелік локацій по районах, на яких встановлюють рамки-розпилювачі води.

Нагадуємо, у Києві з'являються парклети. Їх встановлюють в місцях, де немає достатньої кількості зелених насаджень і лавок. Якщо вони сподобаються городянам, то в наступному році цю практику масштабують.

Також у столиці облаштовують дощові садки — це найпростіший та найдешевший варіант збору й утримання дощової води. Спеціальні квітники відрізняються від звичайних наявністю системи дренажу.

Раніше "Телеграф" писав про топ-12 локацій з басейнами в Києві та передмісті на будь-який гаманець. У спеку на них утворився шалений попит.