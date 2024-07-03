У Києві на Оболонському острові з'являться МАФи: що продаватимуть

З усіх сторін парку встановлять торговельні точки

У Києві на Оболонському острові з'являться три торговельні кіоски. У них планують продавати фастфуд, морозиво, воду та гарячі напої.

Це стало відомо з оголошення про відповідні аукціони на "Прозорро.Продажі". Тендер оголосило комунальне підприємство "Міський магазин".

Першу точку розташують на острові прямо біля входу на "міст-хвилю".

Друга точка стоятиме по центру острова, а саме навпроти пляжу.

Третій МАФ буде розташований з іншого боку острова, біля невеликого містка, що веде до зеленої зони та вулиці Прирічної.

Цікаво, що комунальне підприємство ставило початкову ціну річної оренди за кожне місце 216 тисяч гривень, але в ході аукціону вона значно зросла. Переможці торгів платитимуть за право торгувати у новій відпочинковій зоні:

550 тис. грн на рік за першу точку;

851 тис. грн на рік за другу;

900 тис. грн на рік за третю.

Нагадуємо, нещодавно у Києві відкрили новозбудований "міст-хвилю", а також зону для відпочинку на Оболонському острові. Тут облаштували 300-метрову сучасну та комфортну пляжну зону, збудували велодоріжки, спортивні та дитячі ігрові майданчики, встановили лавочки, урни та світильники.

Чимало киян вже встигли відвідати новий парк. Світлинами діляться у своїх соціальних мережах.

Раніше "Телеграф" писав, як у Києві дістатися до нового "мосту-хвилі". Легко і просто доїхати до зони відпочинку можна на метро.