ТОП-12 локацій з басейнами в Києві та передмісті на будь-який гаманець

Кияни рятуються від спеки у місті

Якщо ви досі керувалися правилом, що найкращий спосіб провести літо у Києві — це з нього поїхати, то час переглянути свої погляди. Останнім часом киянам пропонують відпочити біля відкритих басейнів, і у спеку на них утворився шалений попит. Ажіотаж не зупиняють навіть ціни — близько 1000 грн за особу.

Бізнес підлаштувався під найвибагливіших клієнтів. Вам запропонують спробувати страви з власного ресторану і випити прохолодний коктейль з льодом, часто є музичний супровід від діджея, SPA-процедури, окремий басейн для дітей, біля якого чергують няні та аніматори.

"Телеграф" дізнався, де можна "охолонути" біля відкритих басейнів у Києві та у передмісті, скільки це коштує, та поспілкувався з власниками цих бізнесів.

Ажіотаж б’є рекорди

Glibivka Family Park

Дачний готель "Глібівка" (або ще Glibivka Family Park) розташований за 35 км від столиці, у сосновому лісі на березі Київського моря. Заміський комплекс пропонує гостям п’ять басейнів з підігрівом. І попри те, що з центру Києва сюди їхати годину, у "Глібівці" — шалений ажіотаж. Він навіть перебив рекорд минулого року.

"У цьому році ми дійсно спостерігаємо зростання кількості відвідувачів відкритих басейнів. Ажіотаж — стандартне явище для сезону. Дзвінки починаються з 9 ранку та поступають безперервно. Здебільшого, це пов'язано з нашими демократичними цінами: 800 грн у будні та 1000 грн у вихідні", — розповіли "Телеграфу" у команді Glibivka Family Park.

Glibivka Family Park

У "Глібівці" розповідають, що відвідувачі можуть відпочити біля двох басейнів поруч з літнім баром, де проводяться виступи діджея. Гості з дітьми можуть проводити час біля ресторану з окремим дитячим басейном. Охочі відпочити у тиші можуть обрати басейн біля СПА. У вартість включені всі заходи для дорослих та малечі.

"Ми вже перебили рекорд минулого року. Але дотримуємось принципу — комфорт гостей. Ми все ж таки сімейний комплекс і не можемо собі дозволити "стоячих" місць у басейні. Тому ми тверезо оцінюємо свої можливості. Наразі попит перевищує можливості. І це нормально. Насправді радує, що кияни мають можливість дозволити собі відпочинок навіть у такий складний час", — додали у команді.

"Пірс 39" на території Експоцентру

Зона відпочинку "Пірс 39" на території Експоцентру (колишня ВДНГ) пропонує два басейни основний (глибина 25 м) та дитячий з аквагіркою (глибина 13 м). Там також розповідають про підвищення попиту:

"Попит зростає, коли температура повітря декілька днів тримається понад 30 градусів, ажіотаж в такі дні норма для кожного року. басейнами просто неба"? — розповіли у "Пірс 39".

Відкриті басейни у Києві

У Києві є ще багато варіантів, де цього літа можна врятуватися від спеки та позасмагати. Ось деякі з них на будь-який гаманець:

Це готельний комплекс на березі озера Святище в районі приватного сектору Осокорків. Тут є пляж із трирівневим каскадним басейном, гідромасажна зона, дитячий басейн і котеджне містечко.

А якщо ви не захочете одразу повертатися у місто, то можна залишитися на якийсь концерт, їх тут проводять доволі часто.

Ціни на шезлонги у вихідні стартують від 1200 грн, у будні — від 800 грн. За двомісне пляжне ліжко треба заплатити 2500 грн у вихідні та 2000 грн у будні.

Зона басейну, розташована на березі Дніпра за ТРЦ SkyMall (між Оболонню та Троєщиною). Додатково є вейr-станція, спортивна зона, картинг, бар з охолоджувальними напоями, фудкорт, розважальний комплекс Karlson park, батутний острів на воді, надувний аквапарк.

Ціни на басейн: будні дні — 400 гривень, вихідні — 500 гривень. Окремо треба платити за пуфи (300 грн) та шезлонги (300 грн). Для дітей до 10 років вхід безкоштовний. Тобто, один дорослий у вихідний день заплатить 800 грн.

Відкритий басейн біля Дніпра на Подолі (Набережно-Хрещатицька, 10) з двома басейнами та рестораном. Шезлонг у вихідні коштує 800 грн, проте ціни на їжу тут вище за середні: бургер — 390 грн, пиво від 110 до 180 грн.

Комплекс відпочинку на Жуковому острові з краєвидом на Дніпро, рестораном і пляжною зоною. Тут є басейн, бунгало, пляж біля річки, окремий майданчик для дітей з гірками і басейном із м’яких куль.

Ціни. Орендувати одномісний шезлонг біля басейну у вихідний можна за 800 грн, у будні — за 600 грн.

Великий відкритий басейн на пляжі з баром та кухнею на березі Дніпра у Гідропарку. Гостям видають персональний рушник і пропонують залишити речі у камері схову.

Ціна за шезлонг стартує від 450 грн у будні та 850 грн у вихідні. За велике ліжко на 4 осіб біля басейну треба заплатити 3500 грн у вихідний та 2500 грн у будній день.

Відкриті басейни у передмісті

Заміський аюрведичний wellness-клуб у селі Рожни під Києвом, де пропонують насолодитися тишею та відновитися у SPA та аквазоні. Клуб має та відкритий басейн з підігрівом, гідромасажем і протитечією, циркулярний душ, хамам та соляну кімнату.

Ціна залежить від програми: найдешевша під назвою "Welcome Pool&SPA" коштує 1500 грн у вихідні та 1200 грн у будні.

Також тут є власний генератор, свердловина та Starlink, тож тут завжди є світло, тепло, вода та інтернет.

Зона відпочинку Shelest розташована біля села Лебедівка на березі Київського моря. Працюють два великих та один басейн для малечі. Басейн облаштований системою підтримання температури води, яка нагрівається від сонця.

Тут пропонують читати, плавати, засмагати, смакувати улюблені коктейлі. Єдина музика тут — це звуки природи.

Ціни: 1500 грн у вихідні, 1300 грн у будні. У вартість входять шезлонг та рушник. Діти до 6 років відпочивають безкоштовно, від 6 до 12 — зі знижкою.

Заміський комплекс на березі Київського моря у Ясногородці. З центру Києва сюди їхати автівкою близько години й 15 хвилин.

Ціни. Можна скористатися басейном з підігрівом, купивши вхідний квиток. Вартість — 600 гривень у вихідні та 400 у будні.

У ціну додатково включені риболовля, мангал, відпочинок на піщаному пляжі, великий вибір настільних ігор, волейбол, футбол, бадмінтон.

Ресторан-готель за 12 км від Києва у селі Гора Бориспільського району має три відкриті басейни та окремо три індивідуальні басейни в VIP зонах.

Ціни. Вартість відпочинку на шезлонгах по буднях — 400 грн, у вихідні — 500 грн.

Ми недарма писали, що у цій добірці можна знайти собі басейн на будь-який гаманець. Головний секрет — це від’їхати від Києва у будь-яку сусідню область.

Отже, сідаємо в авто, їдемо пару годин у с. Вишпіль Житомирської області у комплекс відпочинку "На дачі".

Ціни. Тут ми платимо за шезлонг біля відкритого басейну з підігрівом 270 гривень за дві години чи 550 грн за весь день.

Головне, тут — це заздалегідь перевірити прогноз погоди та завчасно забронювати шезлонг.

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять найнезвичайніших музеїв у Києві. Тут пропонують своїм гостям справді неординарні колекції, які допоможуть вам не просто отримати масу яскравих емоцій, а й дізнатися багато нового.