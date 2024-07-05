У Києві водія оштрафували на 102 тисячі гривень: що він порушив

На вантажівку встановили блокувальні засоби

Під час рейдової перевірки інспектори Укртрансбезпеки Відділу державного нагляду у м. Києві зупинили самоскид марки HOWO. Автомобіль супроводили до пункту габаритно-вагового контролю.

Під час перевірки було встановлено, що загальна маса вантажівки перевищує допустиму на понад 30%. А це 34,40 т піску при дозволеній максимальній фактичній масі 26 т.

Порушник був змушений викликати екскаватор, щоб перевантажити понад 8 т вантажу в інший транспортний засіб. Лише після цього транспортний засіб зміг продовжити свій рух.

Яку покарання передбачено за це порушення

За порушення габаритно-вагових норм водій сплатить штраф у розмірі 51 000 грн. Крім того, на вантажовідправника буде накладено штраф у розмірі 51 000 грн за внесення недостовірних відомостей про масу вантажу до товарно-транспортної накладної (ТТН) відповідно до ч. 4 ст. 132-2 КУпАП. Загальна сума штрафів за виявлені порушення складає 102 000 грн.

Укртрансбезпека вкотре закликає водіїв та перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру, уникнути непередбачених видатків та зберегти добру ділову репутацію.

Раніше "Телеграф" писав, що у Чернігівській області оштрафували водія вантажівки на 51 тисячу. Автомобіль також перевозив пісок з перевищенням нормативної маси транспортного засобу.