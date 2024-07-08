Дачи под Киевом возле воды: что можно недорого арендовать для летнего отдыха

Предлагают дома с комфортом

Лето в разгаре и самое время позаботиться об отдыхе. На рынке недвижимости есть много интересных предложений аренды дачных домов под Киевом.

Арендовать квартиру на лето можно совсем недорого. "Телеграф" рассмотрел неплохие дачи возле воды.

Первый вариант – дом с баней. Дача находится в с. Хотяновка в 15 км от Киева.

Дача в Хотяновке

За участок площадью 8 соток и дом 50 м² хотят 9 тысяч гривен в месяц. На территории есть скважина с питьевой водой.

Рядом несколько магазинов и автобусная остановка. Самое главное, что в пешей доступности обводной канал Днепра, а также неподалеку озеро и лес.

Состояние дачи жилое. Есть интернет и другие блага цивилизации.

В аренду сдают дачу в с. Ровжы. До Киева 50 км, но дом недалеко от Киевского моря.

Дача в Ровжах

На первом этаже три комнаты, на втором этаже две. Во дворе есть летняя кухня.

В пешей доступности расположен магазин, кафе, рынок, остановка транспорта. А также дача недалеко от леса.

В месяц проживания хотят 12 тысяч гривен, но предлагают все удобства.

Киевское водохранилище

В 20 км от Киева в селе Пуховка предлагают дачу за 10 тысяч гривен в месяц. Трехэтажное здание находится рядом с рекой Десна.

Дача в Пуховке

Здесь есть все условия проживания, но один нюанс не подключена вода. Однако неподалеку находится бювет.

Общая площадь участка 6 соток. В доме две большие комнаты.

Ранее "Телеграф" писал, какие дома с генератором можно арендовать под Киевом. Недалеко от столицы можно найти как бюджетные варианты, так и лакшеры виллы.