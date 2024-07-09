Ціни на будь-який бюджет: у якому районі Києва найвигідніше орендувати квартиру

Вартість житла у столиці залежить від району

У Києві продовжує спостерігатись обвал цін як на первинному ринку нерухомості, так і на вторинці. У зв’язку з цим, вартість оренди квартир у столиці практично перестала зростати та "завмерла".

Експерти ринку нерухомості ЛУН підтверджують цю тенденцію. За їхніми даними, за останні півроку ціна на оренду квартир у столиці зросла на 6%, проте на початку літа спостерігається певний "застій" і тому всім зацікавленим вигідно шукати орендоване житло саме зараз.

У середньому вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці складає 15 тисяч гривень. За останні півроку ціна оренди однокімнатної квартири у столиці зросла на 7%.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (28 700 гривень), Шевченківському (20 000 гривень) та Голосіївському (16 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (12 000 гривень), Святошинському (10 000 гривень) та Деснянському (7 500 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві по районам

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 18 тисяч гривень на місяць. За останні півроку ціна на оренду двокімнатної квартири у столиці зросла на 5%.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (39 000 гривень), Шевченківському (29 700 гривень) та Голосіївському (25 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди двійки можна знайти у Святошинському (13 000 гривень), Дніпровському (12 500 гривень) та Деснянському (10 000 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві по районам

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві стартує від 17 000 гривень на місяць. Ціна на такі квартири протягом останніх півроку не змінилася.

Найдорожче орендувати 3-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (61 300 гривень), Шевченківському (46 000 гривень) та Голосіївському (34 500 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж для оренди троячки можна знайти в Дарницькому (20 000 гривень) та Святошинському (17 000 гривень) районах столиці.

Варто зазначити, що інформація про оренду 3-кімнатної квартири в Деснянському районі відсутня через брак актуальних даних.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві за 14 мільйонів продають квартиру "в стилі Пшонки" з ліпниною, позолотою та колонами. З вікон житла відкривається шикарний краєвид на Оболонську набережну та острів.