Ніхто не міг стримати сліз: у Києві провели в останню путь Володимира "Ірландця" Сергієвського (фоторепортаж)

У героя залишилися дружина та маленька дочка

У вівторок, 9 липня, у столиці попрощалися з військовослужбовцем 72-ї механізованої бригади ЗСУ імені Чорних запорожців, відомим столичним активістом та громадським діячем із Києва, ветераном АТО, сержантом Володимиром "Ірландцем" Сергієвським. Герой загинув під час виконання чергового бойового завдання під Кураховим у Донецькій області.

Володимир Сергієвський захищав Україну починаючи з 2014 року, а потім очолював спілку ветеранів АТО Дніпровського району Києва. На церемонії прощання з "Ірландцем" побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

На початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році "Ірландець" із побратимами брав активну участь у боях за Київ — він у складі 72-ї бригади зустрічав російські вертольоти, які летіли у бік Гостомелю.

Військовослужбовець брав участь у звільненні Ірпеня, а також тримав оборону на Донеччині. Загинув герой під Кураховим під час виконання бойового завдання. Володимиру був 31 рік.

Церемонія прощання з Володимиром "Ірландцем" Сергієвським пройшла у Михайлівському Золотоверхому соборі. Віддати шану загиблому воїну прийшла велика кількість людей — рідні та близькі, знайомі та друзі, колишні колеги та побратими.

Щоб вшанувати пам’ять героя люди несли велику кількість живих квітів.

"Ірландець" був головою спілки ветеранів АТО Дніпровського району Києва, членом Муніципальної варти Києва та членом Ради ветеранів АТО при КМДА. Крім цього, він був членом Київської міської молодіжної ради.

У Володимира Сергієвського залишилася маленька дочка та дружина.

Після завершення літургії у Михайлівському соборі люди колоною пройшли на Майдан Незалежності, де з честю попрощалися із загиблим захисником.

На церемонії був присутній мер Києва Віталій Кличко, який прийшов на площу, щоб віддати шану "Ірланцю". Поховають героя на Алеї Слави на Лісовому кладовищі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві провели в останню путь воїна та активіста Павла Петриченка. У столиці попрощалися із захисником України, який мужньо захищав нашу землю та загинув від рук ворога.