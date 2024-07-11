У Києві дорожчають послуги таксі: причиною стала не лише мобілізація

Нині працювати водієм не вигідно

У Києві продовжують рости ціна на таксі, але реальний дохід водіїв став нижчим за час війни. На це вплинула не лише мобілізація, через яку кількість таксистів зменшилася.

Про це розповів голова правління ВГО "Українська Таксомоторна Асоціація" Андрій Антонюк у коментарі "Телеграфу". За його словами, на ситуацію впливають одразу декілька факторів.

"Як до війни було 99% таксі незаконним, так воно і залишилося. Однак послуги дорожчають і продовжуватимуть зростати у вартості. Через війну всюди важка ситуація, і на ринку таксі також", — зазначає Антонюк.

Експерт пояснює, що війна призвела до нестабільності в економіці, це спричинило подорожчання палива та запчастин для автомобілів. Далі ціни підтрибнуть ще більше, адже пальне зросте у вартості через підвищення акцизів.

"Заробітки таксистів за час війни зменшилися. За часи війни зросла затратна частина. Вартість обслуговування авто зросла, бо запчастини імпортні, а курс гривні впав. Пальне зросло на 20-30%. Затратна частина виросла, а послуга зросла не суттєво. Заробітки таксистів впали. Саме тому водіїв не вистачає. Також війна та мобілізація", — розповідає Антонюк.

Він зазначає, що нині не вигідно працювати водієм. Хоч і ціна на послугу таксі дорожчає, але затратна частина виросла.

"Заробітки впали, все менше йдуть сюди професіоналів. Водієм працювати не вигідно", — поясню експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві скоротили кількість поїздів у метро через мобілізацію. У столичній підземці виник дефіцит машиністів.