Щоб не витрачати мільйони на дороги: у Києві ввели обмеження для деяких водіїв

Ці заходи спрямовані на збереження доріг Києва

В Україні триває спека. Ці погодні умови вносять корективи у правила дорожнього руху столиці та прилеглих областей. Цього разу зміни торкнулися вантажного транспорту, для якого ввели тимчасові обмеження на ключових автошляхах регіону.

Така ініціатива покликана зберегти дорожнє покриття від надмірних навантажень у періоди високих температур. Про це йдеться у повідомленні пресслужби патрульної поліції Київської області.

Деталі обмежень

З 10 липня 2024 року о 10:00 запроваджено обмеження руху для певних категорій транспортних засобів на автодорогах М-03 Київ — Харків, М-01 Київ — Чернігів, М-06 Київ — Чоп та М-07 Київ — Ковель. Ці заходи зумовлені підвищенням температури повітря до 28°С і вище.

Що ж означають ці нововведення для водіїв вантажівок? Обмеження стосуються не всіх транспортних засобів. Під заборону потрапляють вантажівки, вага яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь становить понад 7 тонн. Такі обмеження діятимуть у денний час, коли температура повітря сягатиме позначки вище 28°С.

Обмеження не поширюються на транспортні засоби, які виконують особливо важливі функції. Серед них – автомобілі, що беруть участь у ліквідації стихійних лих або надзвичайних ситуацій, перевозять швидкопсувні вантажі, живі вантажі, вантажі підвищеної небезпеки, а також військові вантажі та товари подвійного призначення. Можливо, деяким перевізникам доведеться змінити графік руху, віддаючи перевагу нічним годинам, коли температура повітря нижча.

Такі обмеження не є новиною для українських доріг. Подібна практика вже застосовувалася в минулі роки. Адже у спекотну погоду асфальт стає м'якшим і більш вразливим до деформацій під вагою важких транспортних засобів.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що Укртрансбезпека посилила контроль на дорогах. Лише в 1 області за тиждень виписали штрафів на 1 млн гривень.