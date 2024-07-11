Киевляне просят переименовать улицу столицы в честь Героя Украины: петиция уже собрала все подписи

Российским топонимам не место в городском пространстве Киева

Киевляне просят переименовать улицу города в честь павшего воина Павла Петриченко. Речь идет об улице Волго-Донской, которая названа в честь судоходного канала имени Ленина на территории России.

Ответная петиция появилась на официальном сайте Киевской городской рады. Меньше чем за сутки она набрала необходимые шесть тысяч подписей.

"На третий год полномасштабной агрессии россии против Украины в Дарницком районе городе Киева до сих пор есть улица Волго-Донская, названная в честь Волго-Донского судоходного канала имени Ленина на территории государства-агрессора. Российским топонимам не место в городском пространстве столицы Украины. Киев должен уважать своих Героев, отдавших свою жизнь за Украину", — отмечает автор петиции.

Улица Волго-Донская в Дарницком районе

В петиции отмечается, что Павел Петриченко посвятил свою жизнь развитию гражданского общества в Украине и большое внимание уделял проблемам столицы.

Павел Петриченко известен своей активной общественной деятельностью и участием в исторических событиях Украины. Он был участником Евромайдана и Революции Достоинства, где сыграл немаловажную роль в борьбе за демократические ценности и права человека. Кроме того, Петриченко был одним из лидеров движения "Кто заказал Катю Гандзюк?", а также активно поддерживал акции в защиту Сергея Стерненко.

"С началом большой войны он стал одним из руководителей Благотворительного фонда Сергея Притулы, а после битвы за Киев принял решение присоединиться к войску. Павел воевал на юге и востоке Украины, активно участвовал в освобождении Херсонщины, в самых ожесточенных боях на востоке Украины — за Авдеевку, Клищиевку, Красногоровку, уничтожил десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов", — пишет автор.

Петиция с инициативой переименовать улицу в честь Павла Петриченко

Напомним, Павел Петриченко погиб на Донбассе 15 апреля 2024 года во время выполнения боевых задач. Павел проходил службу в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве выделили землю под сквер имени легендарного воина "Да Винчи". Дмитрий воевал с 18 лет и стал самым молодым добровольцем, получившим звание Героя Украины.