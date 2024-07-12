Від цвяхів до холодильників: як виглядав і що пропонував легендарний київський магазин "Киянка" (ретрофото)
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Тут завжди було багатолюдно
Легендарний господарський магазин "Киянка" розташовувався на Печерську і був добре знайомий кожному киянину. Тут покупцям пропонували широкий асортимент товарів — починаючи від шпалерного клею та цвяхів і закінчуючи побутовою технікою.
Крім цього, саме у "Киянці" можна було придбати "за блатом" деякі дефіцитні товари. Редакція "Телеграфу" вирішила нагадати своїм читачам, як виглядав цей відомий господарський магазин та розповісти його історію.
Господарський магазин "Киянка" був відкритий далекого 1966 року і розташовувався він по вулиці Мечникова, 9, що в Печерському районі Києва.
Усі пасажири київського метро, під’їжджаючи до станції Мечникова (зараз "Кловська"), чули таку фразу: "Станція Мечникова. Вихід до магазину "Киянка".
У господарському магзіні "Киянка" було представлено широкий асортимент товарів — тут можна було придбати шпалери, клей, товари для ремонту, будматеріали, домашнє начиння, електротовари, побутову техніку та багато іншого.
Сюди приходили за лампочками, розетками, цвяхами та шурупами, термосами, посудом, драбинами і взагалі всім тим, що могло стати в нагоді "в господарстві".
Також тут продавалася побутова хімія, порошки та м’які серветки.
Багато киян згадують, що саме в "Киянці" вони або їхні батьки придбали перший холодильник, легендарну кришталеву люстру, шикарний сервіз або вічний трубний ключ (бемку):
Довгий час магазин не мав у Києві конкурентів на господарській ниві, оскільки "Киянка" займала досить велику площу і постійно розширювала свій асортимент.
Полиці тут ніколи не були порожніми і покупці, гуляючи з відділу до відділу, воліли купувати все й одразу в одному місці.
Навіть коли магазин закрили на ремонт, з іншого боку були відчинені двері, які вели до підсобки сторожа.
Тут можна було придбати "залежалий" товар і навіть купити "за блатом" щось ексклюзивне.
Популярність "Киянки" пішла на спад у 1990-ті. Це сталося через високу конкуренцію з боку господарських ринків. Люди почали все частіше віддавати перевагу покупкам у таких невеликих торгових точках, ніж у великому маркеті.
У 2006 році на місці легендарної "Киянки" відкрився торговий центр "Киянка Нова". Він складався з десятків магазинів та позиціонувався як центр меблів та інтер’єру.
Варто зазначити, що цей ТЦ не зміг підкорити серця киян і не користувався популярністю. Через деякий час "Киянку Нова" закрили, а на її місці "оселилися" кафе та ресторанчики.
Зараз про легендарний господарський магазин "Киянка" нічого не нагадує, окрім архівних фото та спогадів киян, які у різний час відвідували це культове місце.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Центральний гастроном на Хрещатику в період дефіциту. Це був практично єдиний магазин, який працював до 23:00 і тут часто "викидали" дефіцит.