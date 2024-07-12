Від цвяхів до холодильників: як виглядав і що пропонував легендарний київський магазин "Киянка" (ретрофото)

Тут завжди було багатолюдно

Легендарний господарський магазин "Киянка" розташовувався на Печерську і був добре знайомий кожному киянину. Тут покупцям пропонували широкий асортимент товарів — починаючи від шпалерного клею та цвяхів і закінчуючи побутовою технікою.

Крім цього, саме у "Киянці" можна було придбати "за блатом" деякі дефіцитні товари. Редакція "Телеграфу" вирішила нагадати своїм читачам, як виглядав цей відомий господарський магазин та розповісти його історію.

"Киянка" у 1967-му році

Господарський магазин "Киянка" був відкритий далекого 1966 року і розташовувався він по вулиці Мечникова, 9, що в Печерському районі Києва.

Усі пасажири київського метро, під’їжджаючи до станції Мечникова (зараз "Кловська"), чули таку фразу: "Станція Мечникова. Вихід до магазину "Киянка".

Магазин "Киянка" у 1970-х роках

У господарському магзіні "Киянка" було представлено широкий асортимент товарів — тут можна було придбати шпалери, клей, товари для ремонту, будматеріали, домашнє начиння, електротовари, побутову техніку та багато іншого.

Сюди приходили за лампочками, розетками, цвяхами та шурупами, термосами, посудом, драбинами і взагалі всім тим, що могло стати в нагоді "в господарстві".

Також тут продавалася побутова хімія, порошки та м’які серветки.

Відділ електротоварів у "Киянці"

Багато киян згадують, що саме в "Киянці" вони або їхні батьки придбали перший холодильник, легендарну кришталеву люстру, шикарний сервіз або вічний трубний ключ (бемку):

Довгий час магазин не мав у Києві конкурентів на господарській ниві, оскільки "Киянка" займала досить велику площу і постійно розширювала свій асортимент.

Полиці тут ніколи не були порожніми і покупці, гуляючи з відділу до відділу, воліли купувати все й одразу в одному місці.

Холодильники в "Киянці"

Навіть коли магазин закрили на ремонт, з іншого боку були відчинені двері, які вели до підсобки сторожа.

Тут можна було придбати "залежалий" товар і навіть купити "за блатом" щось ексклюзивне.

"Киянка" у 1972 році

Колись найпопулярніший господарський магазин у Києві

Популярність "Киянки" пішла на спад у 1990-ті. Це сталося через високу конкуренцію з боку господарських ринків. Люди почали все частіше віддавати перевагу покупкам у таких невеликих торгових точках, ніж у великому маркеті.

На фоні магазину "Киянка"

"Киянка" у 80-х роках

У 2006 році на місці легендарної "Киянки" відкрився торговий центр "Киянка Нова". Він складався з десятків магазинів та позиціонувався як центр меблів та інтер’єру.

Варто зазначити, що цей ТЦ не зміг підкорити серця киян і не користувався популярністю. Через деякий час "Киянку Нова" закрили, а на її місці "оселилися" кафе та ресторанчики.

Зараз про легендарний господарський магазин "Киянка" нічого не нагадує, окрім архівних фото та спогадів киян, які у різний час відвідували це культове місце.

"Киянка нова" закрилася назавжди

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Центральний гастроном на Хрещатику в період дефіциту. Це був практично єдиний магазин, який працював до 23:00 і тут часто "викидали" дефіцит.