Мажорний скандал із "зеброю" в центрі Києва отримав несподіване продовження

У Кличка та в поліції кажуть, що ресторатори не отримували дозволів на облаштування переходу "для мажорів" центрі столиці

Представники столичного ресторану "Аляска" не зверталися до міської влади та поліції, щоб погодити встановлення нерегульованого пішохідного переходу і дорожнього знаку на вулиці Січових Стрільців у Шевченківському районі. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

— До Департаменту та підпорядкованих йому підприємств звернень щодо облаштування пішохідного переходу на вул. Січових Стрільців, 22, не надходило. Для облаштування нерегульованих пішохідних переходів у місті Києві розробляються схеми організації дорожнього руху (схеми ОДР), які відповідно до Закону України "Про дорожній рух" передаються на погодження до Управління патрульної поліції у м. Києві та затверджуються в установленому порядку і передаються у Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). У Департаменті відповідним підприємством схеми ОДР у м. Києві розробляють комунальні підприємства підпорядковані Департаменту транспортної інфраструктури з відповідною спеціалізацією, — повідомив заступник директора Дептрансу Максим Широков.

Також в Департаменті нагадали, аби нанести спеціальну розмітку на дорозі (зокрема і так звану "зебру"), окрім погоджень потрібно ще й дотримуватися технології, що регулюється спеціальною нормою: "Рекомендована температура повітря та дорожнього покриття при влаштуванні розмітки повинна бути не нижче плюс 5 ̊С, а відносна вологість повітря не більша 80%". Цим мають займатися профільні структури та організації. У Києві це — КП "Центр організації дорожнього руху", яке власне підпорядковане Департаменту транспорту.

Одночасно, як повідомили нашому виданню у Департаменті патрульної поліції Києва, не погоджували ресторатори "зебру" в центрі міста і з правоохоронцями.

— Представники ресторану "Аляска" до управління з питань облаштування пішохідного переходу по вул. Січових Стрільців, 22 не зверталися, — відповіли силовики на запит "Телеграфу".

Зазначимо, раніше активісти громадської організації "Пасажири Києва" повідомили, що нещодавно на Стрільцях несанкціоновано і без обговорень демонтували загороджувальний паркан для пішоходів і на проїжджій частині самовільно встановили "зебру" поблизу елітного ресторану Alaska, а також дорожні знаки. При цьому, громадські діячі обурювалися, що правоохоронці вже не перший рік нібито відмовляються погоджувати організацію наземного переходу в районі станції метро "Університет", який переміг на Громадському бюджеті. Також силовики не погодили перехід і на перехресті Скоропадського — Велика Васильківська та виділену смугу для громадського транспорту на просп. Повітряних Сил.

Як дізнався "Телеграф", цей заклад харчування перебуває в орбіті впливового бізнесмена Вагіфа Алієва і орієнтується на заможних відвідувачів (яких інколи ще називають "мажорами"). А ціни на окремі позиції в меню закладу досягають майже 130 тисяч гривень.

Зазначимо, володіє компанією "Аляска Київ" Олександр Черніцький, а ця ТОВка входить у структуру "Мандарин Плаза Груп", засновником якої є Алієв. За даними YouControl, Черніцький пов`язаний з Алієвим низкою юркомпаній групи. В деяких з комерційних проєктів цей топменеджер вказаний як керівник, а також значиться як власник ПрАТ "Мандарин Плаза".

За даними поліції, за самовільне нанесення розмітки та встановлення знаків причетних можуть притягнути до адміністративної відповідальності (згідно зі 139 статтею Кодексу України про адмінправопорушення — "Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд…"). Штраф — 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн грн) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин; і накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, утримання автомобільних доріг та вулиць, громадян — суб'єктів господарської діяльності — у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Якщо ж несанкціоновані зміни на дорозі спричинять пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна, розмір штрафу може зрости, але не сильно. У такому разі громадянам загрожують штрафне покарання на 30 неоподаткованих мінімумів (510 грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин. А штраф для посадових осіб в таких випадках становитиме 40 неоподаткованих мінімумів — 680 грн; чи загрожуватимуть громадські роботи на термін від 40 до 60 годин.

Новий поворот у цій гучній історії

Отримати коментар у представників Alaska журналістам "Телеграфу" поки не вдалося. Ба більше, як виявилось, на сьогодні цей заклад харчування з Січових Стрільців вже "з'їхав", а на його місці запрацював ресторан мережі La Famiglia (за даними YouControl, ТОВ "Ла Фамілья Кейтерінг" входить в групу бізнесмена Олега Калашникова).

Джерело - YouControl

Про нових рестораторів у будівлі також зокрема повідомляється і на сайті "Аляски". Однак причина такої кардинальної зміни там не вказується.

Як уточнив у коментарі "Телеграфу" співзасновник "Пасажирів Києва", урбаніст Олександр Гречко, підозри у громадських діячів, що за переоблаштуванням проїжджої частини могли стояти саме "алясківці", виникли з кількох причин.

— Ми зробили припущення, що новий перехід міг бути для відвідувачів "Аляски". Так, він (ресторан — Ред.) зараз не працює (через ребрендінг чи зміну власника), але раніше там була "Аляска". Крім того, наші джерела повідомили, що ресторатори попросили Патрульну поліцію, яка без будь-яких узгоджень і обговорень… зобов'язала керівника комунального підприємства (ШЕУ Шевченківського р-ну) зняти декілька секцій паркану і зробити розмітку. Комунальники зняли секцію паркану, але розмітку не наносили, оскільки це можна робити в теплу пору року, пластиком, а не фарбою. Тобто, є певна процедура, — розказав він, додавши, що активісти отримали від джерел також і копію припису від патрульних.

Джерело - Facebook "Пасажирів Києва"

За інформацією від перевірених джерел громадським діячам стало відомо, що знаки і розмітку облаштували якісь "треті люди", не комунальники, як це мало б бути по процедурі. "Якби це робили працівники КП, там було б обов'язковим облаштування острівця безпеки, так як там нерегульований наземний перехід через більш, ніж дві смуги руху", — пояснює Гречко.

— Все було б добре, якби це не зробили отак в обхід процедур. Кожен перехід важливий, проте коли на користь бізнесу Патрульна поліція власноруч ініціює поза обговоренням, щоб це було максимально швидко зроблено, а водночас вже декілька років поліцейські під різними апеляціями до законодавства і нормативів не роблять (не погоджують) надзвичайно потрібні для киян і людей з інвалідністю та маломобільних громадян переходи, наприклад, біля метро "Університет". Тобто, є подвійні стандарти. І так швидко перехід на Січових Стрільців не з'явився б (умовно кажучи, його зробили б через 3-6 місяців). Виходить, що це все вирішується телефонним дзвінком. До речі, як ми згадували в одному з наших постів, в інтерв'ю "Економічній правді" Вагіф Алієв підтвердив, що комунікував з Віталієм Кличком та Русланом Кандибором (начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. — Авт.), щоб прибрати пішохідну зону на Бесарабській площі. Тобто, бізнес має можливість дзвонити напряму і швидко для себе лобіювати (пробивати) якісь рішення, тоді як дійсно важливі та критичні для громади рішення та ж сама поліція чи влада Києва ігнорують, — обурився Олександр Гречко.

Як повідомлялось, тим часом столицю продовжують стрясати корупційно-будівельні скандали. Серед останніх гучних подій — спроба знищення історичного пагорба на Воздвиженці у Києві фірмою, що пов'язують з ексрегіоналом і фанатом УПЦ МП Олексієм Омельяненком.

Також "Телеграф" писав, що сини колишніх мерів Києва — Омельченка та Черновецького — хочуть збудувати висотки у Солом’янському парку Києва. Втім, забудовника після перевірок Державної інспекції архітектури та містобудування серйозно обмежили й поки що заборонили продовження робіт по зведенню житлових будинків у парковій зоні.