Син Черновецького хоче збудувати новий житловий масив у Києві? Скільки мільярдів втратить бюджет

Мова може йти приблизно про 2 мільярди гривень

Роздача землі в столиці набуває все більших масштабів. На одну із сесій міськради Києва хотіли винести рішення про оренду одразу 66 га землі фірмою, яку пов’язують із сином екс-мера Леоніда Черновецького – Степаном. Фірма "Київрибгосп", в якій Степану Черновецькому належать 24,7%, вже вдруге намагалася відновити оренду великої ділянки землі на березі Дніпра.

Хоча за даними видання, депутати Київміськради поки що відмовилися розглядати це питання, у разі якщо його все ж таки вдасться "продавити", столиця може отримати або новий житловий масив, або сотні мільйонів гривень заборгованості із земельного податку. Чому так може статися, і хто ще "на частку" від майбутньої гігантської операції ціною мінімум у 1,6 млрд грн. розбирався "Телеграф".

Від батька улюбленому синові. Як все починалося

Як каже проект рішення Київміськради, який хотіли винести на найближчу сесію, земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:116:0060 та площею 66,14 га, ПрАТ "Київрибгосп" вже орендував у 2008-му році. Тоді рішення про оренду було прийнято на 15 років і такий щедрий подарунок фірмі зробив тодішній мер та голова КМДА Леонід Черновецький.

Земельна ділянка з повітря Джерело — Facebook Володимира Бондаренка

Пояснюватись рішення про передачу такої великої ділянки землі могло тим фактом, що одним із власників фірми є син тодішнього градоначальника столиці Степан Черновецький. За даними аналітичного сервісу YouControl, саме йому належить найбільший пакет акцій ПрАТ "Київрибгосп" — 24,7% через ТОВ "Компанія з управління активами "Валпрім".

Однак із наближення терміну закінчення оренди влада, що змінилася в Києві, виступила проти оренди ПрАТ "Київрибгосп" такого ласого і великого шматка землі, розташованого на вулиці Промисловій, 4 біля Дніпра.

Так, 3 травня 2023 року, за 20 днів до закінчення 15-річного терміну оренди землі у Київміськраді було зареєстровано проект рішення "Про відмову ПрАТ "Київрибгосп" у поновленні договору оренди". І треба сказати, що причини не продовжувати договір із фірмою Степана Черновецького у КМДА були дуже вагомі – борг з орендної плати 91,2 млн грн.

Справи судові – Степан Черновецький нікому не винен

У 2021-му році КМДА розпочала судову тяганину з ПрАТ "Київрибгосп" через заборгованість останнього по орендній платі за ці 66 га землі в 91,2 млн грн. Але вже в першій інстанції – Господарському суді Києва, мерія зіткнулася з проблемами, коли служителі Феміди не ухвалили позов, помітивши у ньому низку порушень.

Після усунення недоліків позов було прийнято, але КМДА це не допомогло — і Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд дійшли висновку, що ПрАТ "Київрибгосп" нічого не винен.

КМДА подала касацію до Касаційного господарського суду Верховного суду України, але й він 31 січня 2022 року ухвалив рішення залишити позов столичної влади без розгляду. Причина цього дивувала – у КМДА чомусь не змогли довести, що заплатили 1 млн. 589 тисяч гривень судового збору за розгляд касаційної скарги.

80 мільйонів гривень на рік – ціна оренди 66 га землі

Але повернемося до ПрАТ "Київрибгосп" та 66 гектарів, які намагається орендувати фірма. Як каже проект рішення Київміськради від 3 травня 2024 року, нормативна грошова оцінка земельної ділянки № 8000000000:90:116:0060 становить майже 1 млрд 594 млн грн, а пропонована річна орендна плата – 79 млн 737 тис. грн або 5% від її ціни .

Як нескладно порахувати, за 5-річну оренду 66 га землі ПрАТ "Київрибгосп" має віддати близько 398,5 млн грн до міського бюджету, тобто в 4 рази більше, ніж на думку КМДА, воно має за підсумками минулої 15-річної оренди.

Земля належить місту

Історія з судами може викликати питання – а чи отримає бюджет міста ці 400 мільйонів гривень, чи юристам КМДА знову доведеться подавати до судів, намагаючись повернути заборгованість, а влада знову не знаходить 1,6 млн грн для сплати касаційної скарги до Верховного суду.

І, як не дивно, місто цілком може отримати цю суму від ПрАТ "Київрибгосп", але лише за однієї умови – якщо хоча б частину цих 66 гектарів землі буде забудовано житловими будинками. Жодним іншим способом "відбити" 80 млн грн річної орендної плати за таку земельну ділянку не вийде.

ЖК Svitlo Park-2 чи навіщо Степану Черновецькому 66 га землі?

Незважаючи на війну, що триває, земля і житло в столиці продовжують залишатися в ціні, а іноді вартість ще й зростає через наплив переселенців. Трохи на північ від земельної ділянки № 8000000000:90:116:0060 знаходиться ЖК Svitlo Park з 23 житлових будинків від 10 до 26 поверхів на 7485 квартир.

ЖК Svitlo Park-2 знаходиться недалеко від тих самих 66 га землі

За даними сайтів нерухомості столиці, частина цих будинків вже здана в експлуатацію, а квартири в них активно розпродаються за ціною від 1000 доларів за квадратний метр або від 40450 до 64000 гривень за "квадрат".

Згідно з офіційними даними, земля під усіма 23 будинками ЖК Svitlo Park орендується ТОВ "Еквілібріум Трейд", розділеною між трьома власниками — по 45% у ній належить Олегу Козаку та Дмитру Бондару. 10%, що залишилися, вважаються за ТОВ "Компанія з управління активами "Валприм", тією самою, яка володіє 24% ПрАТ "Київрибгосп" і належить Степану Черновецькому.

Власне, той самий YouControl прямо відносить "Еквілібріум Трейд" до "Черновецького інвестменту груп" Степана Черновецького. Та й землю під майбутній Svitlo Park компанія отримала за рішенням Київміськради від грудня 2007 року, у той же період, коли мером столиці був Леонід Черновецький. І для ЗМІ залучення Степана Черновецького до реалізації проекту ЖК Svitlo Park під брендом девелопера Futura Hara давно вже не секрет.

Маючи землю під ЖК Svitlo Park та ще 66 гектарів земельної ділянки № 8000000000:90:116:0060, Степан Черновецький може збудувати ціле міні-місто з десятків житлових висоток. Так, на будівництво 1 будинку необхідно приблизно 0,5 га, тому на землі, у разі її передачі в оренду син екс-градоначальника столиці в теорії зможе звести до 120 будинків.

Щоправда, на шляху до цього може стати перешкода у вигляді призначення землі – "для будівництва та обслуговування ринкової інфраструктури". Втім, Степан Черновецький найчастіше будує будинки в столиці взагалі без жодних дозволів і не дивлячись на їхнє призначення.

Наприклад, у районі Солом’янського ландшафтного парку Черновецький молодший разом із сином іншого екс-мера Києва Олександром Омельченком зводять 3 житлові будинки замість будівель ринку та інфраструктури. Через таке будівництво вже постраждав Солом’янський ландшафтний парк, а прокуратура відкрила кримінальне провадження за самоуправством. Докладніше про цю забудову "Телеграф" розповідав тут.

Але все-таки 66 га столичної землі та чимала кількість будинків на них — це надто великий шматок, що потребує чималих інвестицій, і тому Степан Черновецький у ПрАТ "Київрибгосп" вистачає партнерів.

Вадим Столар, Денис Басс та зв’язки в РФ

Треба сказати, що список співвласників ПрАТ "Київрибгосп" на диво колоритний, але всіх їх поєднує одне – всі вони тією чи іншою мірою пов’язані з РФ. Так, основними співвласниками фірми є:

ТОВ "Компанія з управління активами "Валпрім" (24,7%);

закритий інвестиційний фонд "Урбан", ТОВ "Компанія з управління активами "Система капітального інвестування", ТОВ "Інтер газ" (усім належить 19,76%);

закритий інвестиційний фонд "Стрім інвест" (9,88%).

Так, за даними YouControl ТОВ "Компанія з управління активами "Система капітального інвестування" (володіє 19,76% ПрАТ "Київрибгосп") є частиною "групи сім’ї Басс". Йдеться про Дениса Баса, колишнього першого заступника Леоніда Черновецького. У 2010-му м Басс звільнився і переїхав до Росії. Там він став керівником компанії "Інтурист" і обзавівся власним будівельним бізнесом.

Денис Басс під час перебування заступником Черновецького-старшого

У РФ Денису Бассу належить компанія "St Michael", яку він контролює через ТОВ "Святий Михайло інвест" (на 100% належить йому). Також у 2023-му році він встиг потрапити у скандал у Росії – покупці скаржилися на ціни та умови життя в елітному ЖК "Зорге-9" у Москві, які будувала компанія Басса.

Іншими 19,76 ПрАТ "Київрибгосп" володіє ТОВ "Інтер газ" — за офіційними даними компанія на 100% належить офшорній компанії "Новерта лімітед", зареєстрованій на Сейшельських островах. Як стверджує активіст Володимир Бондаренко, насправді компанія належить одному із найбільших столичних забудовників Вагіфу Алієву. Втім, офіційно підтвердити цей зв’язок не вдалося.

Вагіф Алієв

Останній відзначився у скандалі з руйнуванням пам’ятника архітектури, а також підозрюється в наявності російського громадянства, ухиленні від податків, відмиванні грошей, через що було заарештовано його майно у вигляді великого столичного торгового центру Lavina Mall.

Нарешті, ще 9,88% належать закритому інвестиційному фонду "Стрім інвест", який офіційно є частиною бізнесу Сергія Турчинова, який займається нерухомістю переважно через інвестиційний фонд "Фенікс". А також адвокатське бюро "Турчинов і партнери", яке є співвласником. У той же час УНІАН стверджує, що Турчинов пов’язаний із народним депутатом України від нині забороненої ОПЗЖ Вадимом Столаром. Як писав "Телеграф", він перебуває під увагою правоохоронців, які підозрюють його у відмиванні грошей для нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака, підозрюваних у держзраді.

Втім, далеко не лише у столиці відбуваються земельні баталії, не менш спекотно й у Київській області. Так, 19 га землі у Федосіївській громаді Київщини може отримати брат дружини другого президента України Юрій Туманов, який може там збудувати елітне котеджне селище.