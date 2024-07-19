Київський фунікулер закривається: стала відома причина та дата

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У Києві з понеділка, 22 липня, закривається фунікулер. Це пов’язано з тим, що фахівці проводитимуть тут плановий щорічний ремонт та обстежуватимуть контактну мережу.

Відновить свою роботу фунікулер уже у п’ятницю, 26 липня. Про це повідомили в офіційному каналі КМДА у Telegram.

Так, із 22 по 26 липня столичний фунікулер закриють на щорічний плановий ремонт. За цей час фахівці виконають поточний ремонт вагонів, проведуть скорочення троса, а також обстежать контактну мережу та шпали й частково їх замінять.

Крім цього відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали.

"Перед запуском роботи фунікулера фахівці проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням", — йдеться у повідомленні.

Цікаво, що перший свій рейс столичний фунікулер здійснив 1905 року. Тоді він був дерев’яним та рухався зі швидкістю 2 м/с.

Маршрут фунікулера зараз тягнеться на 222 метри, а перепад висот становить – 76 метрів. Транспорт курсує зі швидкістю 7 км/год. Щороку фунікулером користується понад 6 мільйонів людей, що майже вдвічі більше, ніж населення Києва.

Фунікулер має два вагони, розраховані на 100 пасажирів кожен. Нижня станція фунікулера знаходиться на Поштовій площі. Верхня станція знаходиться за адресою Михайлівська площа, 1

Вартість квитка – 8 гривень. Фунікулер працює щодня з 7:00 до 22:00. Інтервал між рейсами – 2-5 хвилин.

Нагадаємо, що в мережі було опубліковано унікальну кінохроніку 1963 року, на якій можна побачити перші турнікети на станції метро "Хрещатик" та реакцію на них пасажирів.

Автоматичні турнікети приймали 5-ти копійчані монети та значно прискорювали процес оплати проїзду. Завдяки впровадженню "технологічної новинки" кількість паперових квитків почала різко знижуватися, а черги на вході до підземки стали набагато меншими.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав київський фунікулер майже 80 років тому на архівній кінохроніці 1945 року. Столичний фунікулер поєднує історичні Верхнє місто та Поділ і саме він вважається однією з визначних пам’яток Києва та його візитною карткою.