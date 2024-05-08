Підозрюваному у вбивстві підлітка на фунікулері загрожує довічне: ДБР закінчило розслідування

Затриманий відразу був відсторонений від роботи

У Києві завершили досудове розслідування вбивства неповнолітнього Максима Матерухіна на станції фунікулера. Співробітнику Управління державної охорони, який вбив підлітка, загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Обвинуваченому перекваліфікували підозру.

У ході розслідування слідчі встановили обставини події: "7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись в вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події".

Співробітник УДО Артем Косов відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Зазначається, що його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

Слідство перекваліфікувало затриманому підозру на ч. 2 ст. 115 КК України — позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення.

Раніше "Телеграф" писав, що адвокат підозрюваного у вбивстві підлітка на фунікулері, подав нове клопотання. Якщо рішення суду буде позитивним, співробітника УДО можуть випустити після сплати певної суми.