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Мрія кожного: у Києві пропонують вакансію з бронею від мобілізації та зарплатою у 200 тисяч гривень

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
У столиці є багато цікавих вакансій Новина оновлена 18 липня 2024, 18:57
У столиці є багато цікавих вакансій. Фото Колаж "Телеграфу"

Обов’язкова умова — офіційне працевлаштування

У Києві стрімко зростає кількість пропозицій роботи з бронюванням від мобілізації. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують майбутнім співробітникам все більше подібних вакансій.

Приміром, у столиці готові запропонувати роботу керівнику служби безпеки у великій компанії, яка створює інноваційні системи для зміцнення обороноздатності та захисту національних інтересів нашої держави. Зарплату кандидату пропонують значну — від 150 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчить інформація на одному з популярних сайтів з пошуку роботи.

Так, у столичну компанію, яка вже досить тривалий термін працює в Україні, потрібен керівнику служби безпеки. Кандидату пропонують багато цікавих бонусів: починаючи від бронювання/юридичного супроводу з питань військового обліку та закінчуючи безкоштовними комплексними обідами.

Також повідомляється, що керівнику служби безпеки платитимуть зарплату у розмірі 150-200 тисяч гривень. Графік роботи: з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю, субота та неділя — вихідні.

Окрім цього роботодавець обіцяє:

  • роботу у стабільній, великій компанії з можливістю професійного розвитку;
  • безкоштовний доступ до одного з найкращих спортивних клубів Києва, який спеціалізується на єдиноборствах;
  • гарантовану виплату заробітної плати, без затримок, що є повністю "білою";
  • офіційне працевлаштування з 1 робочого дня та всі плюси відповідно до КЗпП (оплачувані лікарняні та відпустки);
  • гарантована обідня перерва (година часу) та безкоштовні комплексні обіди за рахунок компанії (так співробітники економлять понад 60 000 гривень на рік);

Основні вимоги для кандидатів на посаду керівника служби безпеки звучать так:

  • досвід роботи у сфері безпеки та охорони буде перевагою;
  • здатність ефективно керувати командою, ухвалювати раціональні рішення;
  • високий рівень усної та письмової комунікації, здатність швидко та чітко доносити інформацію до підлеглих та керівництва;
  • вміння аналізувати ситуації, оцінювати ризики та розробляти ефективні заходи безпеки;
  • здатність пропонувати нові ідеї та рішення в охоронній сфері;
  • розуміння галузей фізичної, інформаційної та економічної безпеки.

До обов’язків кандидата входитиме:

  • створення та впровадження політик та процедур для забезпечення безпеки компанії (інформаційна, економічна, фізична та кадрова);
  • розробка та затвердження регламентуючих положень, інструкцій для охорони;
  • проведення аналізу діяльності персоналу та за необхідності службових розслідувань;
  • надання рекомендацій керівництву компанії з питань безпеки;
  • постійний моніторинг систем безпеки, проведення регулярних аудитів для виявлення слабких місць та забезпечення відповідності стандартам безпеки;
  • організація та керівництво оперативними діями у разі виникнення надзвичайних ситуацій чи загроз.

Розташування об’єктів (офісних центрів та об’єктів господарської діяльності) — правий берег Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві можна знайти цікаві вакансії з бронею від мобілізації та без досвіду роботи. Кандидатам готові запропонувати гідну заробітну плату, бонуси та навчання.

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