Мрія кожного: у Києві пропонують вакансію з бронею від мобілізації та зарплатою у 200 тисяч гривень

Обов’язкова умова — офіційне працевлаштування

У Києві стрімко зростає кількість пропозицій роботи з бронюванням від мобілізації. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують майбутнім співробітникам все більше подібних вакансій.

Приміром, у столиці готові запропонувати роботу керівнику служби безпеки у великій компанії, яка створює інноваційні системи для зміцнення обороноздатності та захисту національних інтересів нашої держави. Зарплату кандидату пропонують значну — від 150 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчить інформація на одному з популярних сайтів з пошуку роботи.

Так, у столичну компанію, яка вже досить тривалий термін працює в Україні, потрібен керівнику служби безпеки. Кандидату пропонують багато цікавих бонусів: починаючи від бронювання/юридичного супроводу з питань військового обліку та закінчуючи безкоштовними комплексними обідами.

Також повідомляється, що керівнику служби безпеки платитимуть зарплату у розмірі 150-200 тисяч гривень. Графік роботи: з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю, субота та неділя — вихідні.

Окрім цього роботодавець обіцяє:

роботу у стабільній, великій компанії з можливістю професійного розвитку;

безкоштовний доступ до одного з найкращих спортивних клубів Києва, який спеціалізується на єдиноборствах;

гарантовану виплату заробітної плати, без затримок, що є повністю "білою";

офіційне працевлаштування з 1 робочого дня та всі плюси відповідно до КЗпП (оплачувані лікарняні та відпустки);

гарантована обідня перерва (година часу) та безкоштовні комплексні обіди за рахунок компанії (так співробітники економлять понад 60 000 гривень на рік);

Основні вимоги для кандидатів на посаду керівника служби безпеки звучать так:

досвід роботи у сфері безпеки та охорони буде перевагою;

здатність ефективно керувати командою, ухвалювати раціональні рішення;

високий рівень усної та письмової комунікації, здатність швидко та чітко доносити інформацію до підлеглих та керівництва;

вміння аналізувати ситуації, оцінювати ризики та розробляти ефективні заходи безпеки;

здатність пропонувати нові ідеї та рішення в охоронній сфері;

розуміння галузей фізичної, інформаційної та економічної безпеки.

До обов’язків кандидата входитиме:

створення та впровадження політик та процедур для забезпечення безпеки компанії (інформаційна, економічна, фізична та кадрова);

розробка та затвердження регламентуючих положень, інструкцій для охорони;

проведення аналізу діяльності персоналу та за необхідності службових розслідувань;

надання рекомендацій керівництву компанії з питань безпеки;

постійний моніторинг систем безпеки, проведення регулярних аудитів для виявлення слабких місць та забезпечення відповідності стандартам безпеки;

організація та керівництво оперативними діями у разі виникнення надзвичайних ситуацій чи загроз.

Розташування об’єктів (офісних центрів та об’єктів господарської діяльності) — правий берег Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві можна знайти цікаві вакансії з бронею від мобілізації та без досвіду роботи. Кандидатам готові запропонувати гідну заробітну плату, бонуси та навчання.