Киевский фуникулер закрывается: стала известна причина и дата

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В Киеве с понедельника, 22 июля, закрывается фуникулер. Это связано с тем, что специалисты будут проводить здесь плановый ежегодный ремонт и обследовать контактную сеть.

Возобновит свою работу фуникулер уже в пятницу, 26 июля. Об этом сообщили в официальном канале КГГА в Telegram.

Так, с 22 по 26 июля столичный фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт. За это время специалисты выполнят текущий ремонт вагонов, проведут сокращение троса, а также обследуют контактную сеть и шпалы и частично их заменят.

Кроме этого отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы.

"Перед запуском работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой", — говорится в сообщении.

Интересно, что первый свой рейс столичный фуникулер осуществил в 1905 году. Тогда он был деревянным и двигался со скоростью 2 м/с.

Маршрут фуникулера на данный момент простирается на 222 метра, а перепад высот составляет – 76 метров. Транспорт курсирует со скоростью 7 км/час. Ежегодно фуникулером пользуется более 6 миллионов человек, что почти вдвое больше, чем население Киева.

Фуникулер имеет два вагона, рассчитанных на 100 пассажиров каждый. Нижняя станция фуникулера находится на Почтовой площади. Верхняя станция находится по адресу Михайловская площадь, 1.

Стоимость билета – 8 гривен. Фуникулер работает ежедневно с 7.00 до 22.00. Интервал между рейсами – 2-5 минут.

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника 1963 года на которой можно увидеть первые турникеты на станции метро "Крещатик" и реакцию на них пассажиров.

Автоматические турникеты принимали 5-ти копеечные монеты и значительно ускоряли процесс оплаты проезда. Благодаря внедрению "технологичной новинки" количество бумажных билетов начало резко снижаться, а очереди на входе в подземку стали намного меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел киевский фуникулер почти 80 лет назад на архивной кинохронике 1945 года. Столичный фуникулер соединяет исторические Верхний город и Подол. Знаменитый подъемник считается одной из достопримечательностей Киева и его визитной карточкой.