Немає світла та зв’язку: наслідки падіння уламків "шахедів" на дачний кооператив на Київщині (відео)

На щастя, ніхто з людей не постраждав

Внаслідок нічної ворожої атаки на Україну, яка сталася в ніч на четвер, 25 липня, зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей у трьох районах Київської області. У регіоні активно працювали сили ППО.

Наразі мешканці дачного кооперативу на Київщині, який сильно постраждав під час атаки, залишаються без світла та зв’язку. Про це розповіли місцеві мешканці журналістам телеканалу "Київ 24".

Падіння уламків збитих російських БПЛА зафіксовано у трьох районах Київської області. Внаслідок цього у кількох місцях сталися пожежі на відкритій місцевості, але їх оперативно ліквідували рятувальники.

Також на території одного з дачних кооперативів було пошкоджено кілька магазинів, торгову точку, три приватні будинки, гараж, адміністративну будівлю та один автомобіль.

Крім цього, на території кооперативу впав електричний стовп і люди залишилися без світла та зв’язку. Місцеві жителі не очікували, що їхній населений пункт буде атаковано.

"Ми не очікували. Що тут бити? Це населений пункт, дачний кооператив. Тут живуть цивільні люди, діти та пенсіонери. Навіщо сюди бити?!" — задалася риторичним питанням місцева мешканка.

На місцях продовжують працювати всі екстрені служби, які розбирають завали та фіксують руйнування.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи знову атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". У багатьох областях, а також у Києві та області було оголошено повітряну тривогу. Окупанти направили нашою країною 38 ударних БПЛА, три з яких залетіли на територію сусідньої Румунії.

На щастя, силами та засобами протиповітряної оборони на підступах до Києва було ліквідовано всі ударні безпілотники, які росіяни запускали українською столицею під час нічної атаки.

Раніше "Телеграф" писав, що сталося з російськими "Шахедами" у Румунії. У ЗС України озвучили цікаву деталь.