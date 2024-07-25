Нет света и связи: последствия падения обломков "шахедов" на дачный кооператив на Киевщине (видео)

К счастью, никто из людей не пострадал

В результате ночной вражеской атаки на Украину, которая произошла в ночь на четверг, 25 июля, зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в трех районах Киевской области. В регионе активно работали силы ПВО.

Сейчас жители дачного кооператива на Киевщине, который значительно пострадал во время атаки, остаются без света и связи. Об этом рассказали местные журналистам телеканала "Киев 24".

Падение обломков сбитых российских БПЛА зафиксировано в трех районах Киевской области. В результате этого в нескольких местах произошли пожары на открытой местности, но их оперативно ликвидировали спасатели.

Также на территории одного из дачных кооперативов было повреждено несколько магазинов, торговая точка, три частных дома, гараж, административное здание и один автомобиль.

Кроме этого на территории кооператива упал электрический столб и люди остались без света и связи. Местные жители не ожидали, что их населенный пункт будет атакован.

"Мы не ожидали. Что здесь бить? Это населенный пунк, дачный кооператив. Здесь живут гражданские люди, дети и пенсионеры. Зачем сюда бить?!", — задалась риторическим вопросом местна жительница.

На местах продолжают работать все экстренные службы, которые разбирают завалы и фиксируют разрушения.

Напомним, этой ночью российские террористы снова атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Во многих областях, а также в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Оккупанты направили по нашей стране 38 ударных БПЛА, три из которых залетели на территорию соседней Румынии.

К счастью, силами и средствами противовоздушной обороны на подступах к Киеву были ликвидированы все ударные беспилотники, которые россияне запускали по украинской столице во время ночной атаки.

Ранее "Телеграф" писал, что произошло с российскими "Шахедами" в Румынии. В ВС Украины озвучили интересную деталь.