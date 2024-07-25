Заважала спати: у Києві пенсіонерка викинула з балкона кішку (відео)

На щастя, тварина була врятована волонтерами

В Оболонському районі Києва стався кричущий інцидент — пенсіонерка скинула з балкона четвертого поверху кішку. Тварина чинила опір і нявкала, але жінку це не зупинило.

Дії живодерки потрапили на відео та нею зацікавилися правоохоронці. Кішку ж врятували волонтери, які негайно прибули на місце події. Подробиці інциденту розповіли у Центрі порятунку тварин Києва Kyiv Animal Rescue Group.

У соцмережі було опубліковано відео, на якому літня жінка скидає з балкона кішку. Тварина падає з висоти четвертого поверху та вдаряється об землю. Інцидент стався на Оболонському проспекті серед білого дня.

Очевидці викликали правоохоронців. Також на місце події прибули зооволонтери.

Як повідомили у Київській команді порятунку тварин "Kyiv Animal Rescue Group", кішку вдалося швидко знайти та врятувати.

Рятувальники відвезли кішку, яку самі назвали Пташкою, до ветеринарної клініки для госпіталізації. У кішки ветеринари діагностували ЧМТ та кататравму. Пташка перебуває у шоковому стані та має глибокі психологічні травми.

На місці події працювали правоохоронці, які провели першочергові слідчі дії та вилучила із квартири жінки, яка може мати психічні розлади, ще одну кішку. Її також передали до рук волонтерів.

У жінки у квартирі проживало двоє котів

Після клініки кішки поїдуть на реабілітацію до одного із столичних адопційних центрів, а потім волонтери пристоять їх у добрі руки та знайдуть для тварин люблячих господарів.

В Оболонському ж управлінні поліції наголосили, що свої дії жінка пояснює тим, що кішка заважала їй спати.

Живодерку затримали для з’ясування всіх обставин злочину. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.299 ККУ: "Жорстоке поводження з тваринами". Жінці може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

Розслідування по цій справі триває.

Кричущий інцидент стався на Оболоні

Як в Україні карають за жорстоке поводження з тваринами

За знущання над тваринами передбачена кримінальна відповідальність. Згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України живодерам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 1 до 8 років із конфіскацією тварини.

Термін ув’язнення залежить від тяжкості скоєного злочину. Кожен окремий випадок розглядається в суді і не залишається безкарним.

Також за жорстоке поводження з тваринами передбачено штраф у розмірі від 3400 до 8500 гривень, взяття під варту від 15 діб до півроку та виправні роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом дівчина вигулювала на повідку екзотичного хижака. Перехожі були здивовані такою несподіваною зустріччю, адже не щодня побачиш у межах міста такого незвичайного домашнього улюбленця.