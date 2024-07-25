У Києві підлітки розмалювали автобус, але на них чекала миттєва карма (відео)

У мережі закликають відправити школярів перекришувати весь столичний автопарк

У Святошинському районі Києва група підлітків вирішила "розважитися" та розмалювати автобус. Один із хлопців під час зупинки наніс на задню частину громадського транспорту напис чорною фарбою, проте в цей момент повз нього проїжджали патрульні.

Підлітки не встигли втекти та були зупинені на місці поліцейськими. Відео з "миттєвою кармою" було опубліковано у київському Телеграм-каналі "Правий берег Київ".

На Борщагівці парубки шкільного віку на зупинці громадського транспорту розмалювали написами задню частину автобуса №57. Інцидент стався серед білого дня на досить жвавій вулиці, проте поруч нікого з людей не виявилося і хлопці почали тікати.

Саме в цей момент повз них проїжджали патрульні поліцейські, які помітили юних вандалів, подали звуковий сигнал і зупинилися.

За такий вчинок їхнім батькам може загрожувати попередження або штраф.

Користувачі соцмережі почали писати у коментарях про те, що підлітків обов’язково потрібно змусити відмивати свої "витвори мистецтва" та відправити "перекришувати весь столичний автопарк":

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати додатковий дохід та заробити гроші.

Зловмисників затримали на місці злочину. Усього їм вдалося підпалити два транспортні засоби – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві банда підлітків трощила автомобілі та крала з них речі. Хлопці пошкодили три припарковані вздовж вулиці транспортні засоби, але потім вони вирішили вибачитися на камеру за свої дії. У мережі відео не оцінили та неоднозначно відреагували на такий вчинок.