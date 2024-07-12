Двічі на день — вже дорого: скільки коштуватиме зарядка телефону за новими тарифами

Все залежить від того, скільки електроенергії споживає телефон

З 1 червня 2024 року в Україні зросли тарифи на світ для побутових споживачів — тепер використання електроенергії коштуватиме набагато дорожче. Раніше ми вже розповідали, скільки коштуватиме користування комп’ютером на місяць за новими тарифами.

Тепер "Телеграф" вирішив розібратися, скільки коштує зарядити телефон та скільки можна витратити грошей за місяць.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день тариф на електроенергію складає 4,32 грн/кВт. Цю ціну в Україні встановили із 1 червня цього року. До цього українці платили 2,64 грн/кВт*год.

Так, за одну годину заряджання недорога модель телефону споживає 0,05 кВт/год. Таким чином, за одну годину ми заплатимо 20 копійок. Якщо ж включати телефон на зарядку за годину кожного дня тижня, це коштуватиме нам мінімум 1 грн 40 копійок на місяць.

Допустимо, заряджати телефон потрібно щодня протягом 30 днів. У цьому випадку за використання приладу ми заплатимо 54 гривні на місяць.

Однак варто звернути увагу на те, що при розрахунках бралося мінімальне споживання електроенергії при зарядці телефону. У разі, якщо воно буде більшим, зміниться і сума оплати.

Раніше ми розповідали, скільки буде коштувати прийняти душ за новими тарифами. Також "Телеграф" писав, скільки коштуватиме сушіння волосся феном за новим тарифом.