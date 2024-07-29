Поверка счетчиков воды в Киеве: как часто необходимо ее делать и куда обращаться

Актуальна информация, которую необходимо принять к сведению

Обязательную поверку счетчиков в Украине возобновили летом 2023 года. Речь идет о счетчиках воды и теплоснабжения, а также об устройствах учета газа, несанкционированное вмешательство в которые повлечет немалые штрафы.

Счетчики воды должны проходить метрологическую поверку раз в 4 года. Об этом информирует Госпродпотребслужба.

Как проводится поверка счетчиков воды

Существуют два основных способа проведения поверки счетчиков воды:

Без демонтажа на дому. Этот способ более удобен для потребителей, поскольку не требует демонтажа счетчика. Поверка производится с помощью специального метрологического оборудования – аккредитованных переносных проливных установок. Они подключаются к смесителю и через счетчик пропускается определенный объем воды. Специалист проверяет точность показателей счетчика при разных расходах воды.

С демонтажем и транспортировкой в лабораторию. В этом случае счетчик демонтируется и транспортируется в специализированную лабораторию. Там он проверяется на специальном стенде, имитирующем различные режимы работы и погрузки. Если погрешность измерения превышает допустимые нормы, счетчик признается непригодным.

Кто должен платить за поверку счетчиков

Согласно действующему законодательству, расходы на поверку счетчиков несут их владельцы. Для бытовых потребителей эта стоимость обычно включается в ежемесячные платежи за коммунальные услуги в виде небольшой надбавки.

Проверить дату окончания межповерочного интервала можно самостоятельно. Данная информация размещается:

в паспорте счетчика,

в свидетельстве о поверке (если счетчик уже проходил эту процедуру)

в Центре коммунального сервиса (ЦКС).

Кто может проводить поверку счетчиков

Важно помнить, что поверку счетчиков имеют право проводить исключительно организации, которые прошли сертификацию и получили все необходимые лицензии.

Ознакомиться с перечнем таких сертифицированных учреждений вы можете на сайте Министерства экономики Украины по ссылке.

Жители Киева имеют возможность также заказать поверку счетчиков обратившись в Центры коммунального сервиса (ЦКС), которые есть в каждом районе столицы:

Голосеевский: пр-т Науки, 11

Дарницкий: ул. К. Заслонова, 22 и ул. А. Ахматовой, 2А

Деснянский: ул. Радунская, 18

Днепровский: ул. Миропольская, 13А

Оболонский: пр-т Владимира Ивасюка, 57 и ул. Ф. Максименко, 16

Печерский: Кловский спуск, 24

Подольский: пр-т Георгия Гонгадзе, 20е

Святошинский: бул. Вернадского, 63А и ул. Якуба Коласа, 15Б

Соломенский: ул. Донца, 21-Б

Шевченковский: ул. Довженко, 10 и ул. Эстонская, 5

Более подробную информацию о работе сервисных центров ЦКС можно найти по ссылке. Call center:(044) 247-40-40.

Как фиксируются результаты поверки счетчиков воды

В соответствии с Порядком проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации, и оформления ее результатов:

положительные результаты поверки счетчиков удостоверяют оттиском поверочного клейма на средстве измерительной техники или записью с оттиском поверочного клейма в соответствующем разделе эксплуатационных документов и/или оформляют свидетельство о поверке по установленной форме;

для счетчиков, которые признаны по результатам поверки не соответствующими установленным требованиям, оформляют справку о непригодности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, во сколько обойдется зарядка телефона по новым тарифам. При расчетах бралось минимальное потребление электроэнергии при зарядке телефона. В случае, если оно будет больше, изменится и сумма оплаты.