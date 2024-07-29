У Києві спостерігається справжній деревопад: людей попереджають про небезпеку (відео)

Мешканців та гостей столиці просять бути максимально обачними

У понеділок, 29 липня, на столицю обрушилася негода. Шквальний вітер із корінням вириває дерева, ламає гілки та перекидає все на своєму шляху.

Користувачі соцмереж повідомляють про те, у Києві спостерігається справжній деревопад. У різних районах столиці поривчастий вітер уже встиг наробити лиха.

Біля одного з багатоповерхових будинків дерево через негоду буквально розкололося навпіл і впало на газон. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

За інформацією синоптиків, у Києві та області сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с — саме через це у столиці було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

Температура в області вночі 14-19°, вдень 21-26°. У Києві вночі 15-17 °, вдень 23-25 °.

Киян та гостей міста просять бути уважними та обережними під час перебування на вулиці. Тримайтеся подалі від ліній електропередач, не паркуйте машину в місцях, де може впасти щось важке.

У разі падіння гілок або дерев ви можете зателефонувати до:

аварійно-диспетчерську службу "Київзеленбуду": 0442724018.

рятувальникам 101 чи 0444303713 (телефон КАРС).

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися людям під час шквального вітру:

всі вікна щільно закрити, прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

у разі сильного поривчастого вітру бажано сховатися у найближчому приміщенні: магазині, заправці, ТЦ тощо;

уникати перебування поблизу великих дерев та не паркувати поряд з ними автотранспорт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві у ботанічному саду імені Фоміна розпочався сезон цвітіння гортензій. Саме тут зібрана одна з найбільших колекцій цих дивовижно прекрасних чагарників.