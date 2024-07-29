В Киеве наблюдается настоящий деревопад: людей предупреждают об опасности (видео)

Жителей и гостей столицы просят быть максимально осмотрительными

В понедельник, 29 июля, на столицу обрушилась непогода. Шквальный ветер с корнями вырывает деревья, ломает ветви и опрокидывает все на своем пути.

Пользователи соцсетей сообщают о том, что в Киеве наблюдается настоящий деревопад. В разных районах столицы порывистый ветер уже успел наделать бед.

Возле одного из многоэтажных домов дерево из-за непогоды буквально раскололось пополам и рухнуло на газон. К счастью, никто из людей не пострадал.

По информации синоптиков, в Киеве и области сегодня будет наблюдаться переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно северо-западный 7-12 метров в секунду. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с — именно из-за этого в столице был объявлен І (желтый) уровень опасности.

Температура по области ночью 14-19°, днем 21-26°. ВКиеве ночью 15-17°, днем 23-25°.

Киевлян и гостей города просят быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице. Держитесь подальше от линий электропередач, не паркуйте машину в местах, где может упасть что-то тяжелое.

В случае падения веток или деревьев вы можете позвонить в:

аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

спасателям 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

Основные рекомендации, которых следует придерживаться людям во время шквального ветра:

все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного порывистого ветра желательно укрыться в ближайшем помещении: магазине, заправке, ТЦ и так далее;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве в ботаническом саду имени Фомина начался сезон цветения гортензий. Именно здесь собрана одна из самых больших коллекций этих удивительно прекрасных кустарников.