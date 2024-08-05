Свежие продукты и низкие цены: где на этой неделе пройдут сельскохозяйственные ярмарки в Киеве

Прилавки порадуют вас широким ассортиментом

На этой неделе, с 6 по 11 августа, в разных районах Киева пройдут продуктовые ярмарки. Это прекрасная возможность попробовать настоящие органические продукты прямо от производителей.

Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА. Ярмарка будет проходить с соблюдением всех предусмотренных во время военного положения правил безопасности.

Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и уходить в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

В КГГА напоминают, что из-за жары на ярмарках временно прекращена реализация скоропортящихся продуктов. Речь идет о свежем мясе, мясопродуктах, колбасных изделиях, живой и свежемороженой рыбе, морепродуктах, молоке, молочной продукции, яйцах птицы, кондитерских изделиях с кремом и т.д.

На сельскохозяйственных ярмарках вам предстоит широкий ассортимент свежих овощей и фруктов, ароматного меда, солений и многих других вкусностей. Следует отметить, что цены на подобных ярмарках значительно ниже, чем в магазинах и супермаркетах.

Перед тем как посетить ярмарки, рекомендуем вам внимательно ознакомиться с перечнем локаций, на которых они будут организованы.

Кроме того, вы всегда можете посетить коммунальные рынки, расположенные по следующим адресам:

КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;

КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;

КП "Ржаной рынок" — ул. Верхний Вал, 16

Ранее "Телеграф" писал, как выглядел киевский рынок во времена СССР в объективе американского фотографа. В то время базар состоял из нескольких павильонов и не мог предложить покупателям большой ассортимент продуктов и заморскую экзотику. Все позиции были четкими и понятными, а цены фиксированными.