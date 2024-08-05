Свежие продукты и низкие цены: где на этой неделе пройдут сельскохозяйственные ярмарки в Киеве
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Прилавки порадуют вас широким ассортиментом
На этой неделе, с 6 по 11 августа, в разных районах Киева пройдут продуктовые ярмарки. Это прекрасная возможность попробовать настоящие органические продукты прямо от производителей.
Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА. Ярмарка будет проходить с соблюдением всех предусмотренных во время военного положения правил безопасности.
Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и уходить в укрытие во время объявления воздушной тревоги.
В КГГА напоминают, что из-за жары на ярмарках временно прекращена реализация скоропортящихся продуктов. Речь идет о свежем мясе, мясопродуктах, колбасных изделиях, живой и свежемороженой рыбе, морепродуктах, молоке, молочной продукции, яйцах птицы, кондитерских изделиях с кремом и т.д.
На сельскохозяйственных ярмарках вам предстоит широкий ассортимент свежих овощей и фруктов, ароматного меда, солений и многих других вкусностей. Следует отметить, что цены на подобных ярмарках значительно ниже, чем в магазинах и супермаркетах.
Перед тем как посетить ярмарки, рекомендуем вам внимательно ознакомиться с перечнем локаций, на которых они будут организованы.
Кроме того, вы всегда можете посетить коммунальные рынки, расположенные по следующим адресам:
- КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;
- КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;
- КП "Ржаной рынок" — ул. Верхний Вал, 16
Ранее "Телеграф" писал, как выглядел киевский рынок во времена СССР в объективе американского фотографа. В то время базар состоял из нескольких павильонов и не мог предложить покупателям большой ассортимент продуктов и заморскую экзотику. Все позиции были четкими и понятными, а цены фиксированными.