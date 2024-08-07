Усадьба Зеленских не имеет исторической или культурной ценности? Представитель владельца здания удивил заявлением

Из разрушенного здания усадьбы Зеленских на улице Конисского, несмотря на судебный запрет на работы, вывезли старинные деревянные балки, разобрали часть боковой стены, разбили фрагмент сохранившегося кирпичного фундамента.

Столичные активисты утверждают, что усадьбу Зеленских в Киеве начали незаконно сносить, с ними соглашается Минкульт, а правоохранители начали уголовные производства. В то же время владелец здания не соглашается с этим и считает, что это был не снос, а демонтаж, и он имеет на это полное право.

Об этом рассказал представитель совладельца здания Михаил Литвиненко в программе "Культура на времени" на телеканале Общественное Культура. По его словам, демонтаж здания законный, а согласно выводам нескольких комиссий , объект ни одной культурной архитектуры архитектурной или исторической ценности для общества Киева не имеет вообще.

Согласно отчетам, перепланировка и надстройки дома "полностью нивелировали его характеристики как типологического объекта", поэтому он "не отвечает критериям отбора для памятников истории".

Представитель совладельца дома рассказал, что сначала сооружение было одноэтажным, но предыдущий владелец дома решил сделать надстройку и снести цокольный этаж — он сам создавал рисунки здания и согласовывал в администрации города.

Литвиненко добавляет, что впервые желание перестроить дом у нынешних владельцев появилось в 2021 году, и до того момента постройку даже не рассматривали как исторический объект. Более того, эксперты якобы признали, что он находится в аварийном состоянии, следует снести стены и укрепить фундамент, и только потом делать реконструкцию.

Он считает, что тогда можно было реконструировать здание без демонтажа. Однако КГГА долго тянула с решением, объект понемногу разрушался.

Но сейчас, по его словам, на руках владельцев есть все разрешительные документы. Они дают полное право на демонтаж.

"Что мы имеем сегодня? У нас есть действующие документы, которые дают полное право, в соответствии с правом собственности на объект, на реконструкцию в рамках фундамента без изменения геометрических форм. То есть это не самоуправство", — добавляет Литвиненко.

По его мнению, Минкульт и КГГА утверждают, что это не так и работы проводят незаконно, потому что активисты освещают историю с выгодной им стороны, замалчивая реальные факты и не подкрепляя собственные слова доказательствами.

Относительно упреков о строительстве на месте снесенной усадьбы жилого комплекса "Тургеневъ", Литвиненко отметил, что таких планов у владельцев нет, как и статуса застройщика по этому объекту.

Добавим, что из разрушенного здания усадьбы Зеленских на улице Конисского, несмотря на судебный запрет на работы, вывезли старинные деревянные балки, разобрали часть боковой стены, разбили фрагмент сохранившегося кирпичного фундамента. Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Что предшествовало

19 июля на просторах Интернета появилась информация, что в Киеве снесли еще одно историческое здание. Печальная судьба постигла усадьбу Малинина также известную как усадьба Зеленских, которая расположена на улице Конисского, 22. Депутаты городского совета Ксения Семенова и активист Дмитрий Перов отметили, что это произошло в день рождения городского головы Виталия Кличко.

В свою очередь, КГГА заявили о том, что Киев будет подавать в суд на застройщика, снесшего усадьбу Зеленских. Также город будет судиться и с владельцами здания, которое представляло историческую ценность и находилось в списке запрещенных к сносу.

После разрушения усадьбы Зеленских (Малинина) разразился громкий скандал. В конце концов, застройщик обязался восстановить здание.

"Телеграф" уже писал, кто действительно разрушил усадьбу Зеленских в Киеве.