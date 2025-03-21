Садибу Зеленських добивають краном: на місце розбору руїн приїхала поліція (фото)

У центрі Києва розпочався процес розбору залишків історичної садиби

Сьогодні, 21 березня 2025 року, у Києві розпочався процес розбору залишків історичної садиби Зеленських, яку було незаконно знесено у липні 2024 року. Про це повідомив громадський активіст Дмитро Перов.

Він також звернувся до громадськості з проханням зупинити техніку на місці події. За його словами, Національна поліція України відреагувала на ситуацію та прибула на місце розбору руїн.

Історична цінність будівлі

Садиба Зеленських була збудована у 1890 році для київського купця Василя Малініна. Особливої відомості будівля набула завдяки родині Євменія Зеленського, заможного київського міщанина, яка мешкала тут з 1911 по 1915 роки. Попри історичну значущість, на момент знесення споруда не мала офіційного статусу пам'ятки історії чи культури.

Скандальне знесення та реакція суспільства

19 липня 2024 року садиба була зруйнована невідомими особами із застосуванням важкої будівельної техніки. Цей інцидент спричинив гостру реакцію суспільства та влади. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактами знищення майна та самовільного будівництва, а Міністр культури України назвав знесення "цинічним порушенням закону". Київська міська влада заявила про намір подати позов до забудовника та власників будівлі з вимогою відновити історичну споруду до первісного вигляду.

Поточна ситуація

На початку березня 2025 року Шевченківський районний суд Києва частково скасував заборону на проведення робіт з консервації конструктивних елементів будівлі. Однак, за словами активістів, нинішній розбір руїн відбувається без чіткого пояснення щодо подальшої долі історичної ділянки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що представник власника будівлі здивував заявою стосовно статусу садиби. За його словами, демонтаж будівлі законний, а згідно з висновками кількох комісій об’єкт жодної культурної архітектури архітектурної або історичної цінності для громади Києва не має взагалі.