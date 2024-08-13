У разі НП кияни можуть розраховувати на мобільні котельні: скільки їх є у столиці

Важлива інформація для мешканців столиці

У 2024 році комунальне підприємство "Київтеплоенерго" має вдвічі більше пересувних мобільних котелень, ніж було у минулому році. У разі виникнення надзвичайних ситуацій вони забезпечуватимуть теплом медичні установи та об’єкти соціальної інфраструктури.

Таке обладнання може працювати в автономному режимі та обігрівати будівлі. Про це повідомляється на сайті КМДА.

У Києві у 2024 році у розпорядженні КП "Київтеплоенерго" є 51 пересувна мобільна котельня. Це обладнання призначене для того, щоб у разі виникнення НП забезпечувати теплом медичні установи, об’єкти соціальної інфраструктури та установи, на базі яких працюватимуть пункти обігріву.

"Місто визначило найважливіші об’єкти соціальної сфери, зокрема ті, де функціонуватимуть пункти незламності. До будівель підключатимуть пересувні мобільні котельні. "Київтеплоенерго" розробило різні варіанти підключення до альтернативних джерел опалення, зокрема тих, які не обладнані спеціальними вводами", — зауважив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Теплова потужність мобільних пересувних котелень становить 600 кВт і кожна з них оснащена генератором. Вони є повністю автономними, автоматизованими та енергоефективними. Їх розміщують у безпосередній близькості до будівлі, що мінімізує тепловтрати та підвищує надійність теплопостачання.

Такі котельні виробляють теплоносій, температуру якого можна регулювати залежно від погодних умов.

Співробітники КП "Київтеплоенерго" спільно з рятувальниками регулярно проводять тренування, під час яких відпрацьовують оперативне підключення пересувних мобільних котелень.

"Ми провели тренування з підключення котельні "з нуля" та оперативно забезпечили будівлю одного з ліцеїв у Святошинському районі столиці теплом. Це злагоджена робота фахівців "Київтеплоенерго", ДСНС та представників навчального закладу. Такі навчання ми проводимо щомісяця на різних об’єктах соціальної сфери. Зараз нам удалося зменшити час на підключення тепла вдвічі, і зараз час на повне розгортання становить 1,5-2 години", — зазначив головний інженер СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" Юрій Паливода.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де у Києві знаходяться філії "Водоканалу". Загалом у столиці є шість Центрів обслуговування клієнтів, проте два з них тимчасово не працюють.