Обломки "шахеда" упали на многоэтажку в Киеве и залетели в окна: стали известны последствия (видео)

На месте происшествия работают все экстренные службы города

В ночь на четверг, 29 августа, россияне совершили очередную массированную атаку "шахедами" на Киев и Киевскую область. Обломки одной из сбитых целей упали в Голосеевском районе столицы и повредили многоэтажный дом, а также припаркованные во дворе автомобили.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Об этом с места событий рассказали корреспонденты телеканала "Киев 24".

Из-за атаки ударных беспилотников в Киеве воздушная тревога объявлялась дважды и суммарно она длилась почти 6 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны было сбито примерно полтора десятка российских дронов.

Обломки одного из сбитых "шахедов" упали в Голосеевском районе Киева. В результате этого в одной из многоэтажек были выбиты окна на 4 и 6 этажах. Сообщается, что некоторые местные жители даже нашли небольшие обломки беспилотника в своих квартирах.

Повреждено также несколько автомобилей, которые были припаркованы во дворах. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

На месте работают все экстренные службы города.

Напомним, в ночь на 29 августа россияне в очередной раз осуществили массированную атаку на Киев. На этот раз враг применил исключительно ударные БПЛА типа "Shahed". На Киев российские беспилотники летели с территории оккупированной Херсонщины и Курской области РФ. В КМВА отмечают, что столицу атаковали волнами и с разных направлений.

В результате атаки ударных БПЛА в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно, повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

В Днепровском районе города на детскую площадку между домами упали обломки БпЛА.

В Деснянском районе города, обломки упали на территорию частного домохозяйства. Возник пожар в беседке, который оперативно ликвидировали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где киевлянам найти "Пункты незламности". Во время длительного отсутствия света жители столицы могут посетить "островки стабильности", где можно подзарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и согреться.