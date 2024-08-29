В'язниця замість грошей: у Києві затримали палія-невдаху (фото)

Злочинцеві загрожує до 10 років ув’язнення

Житель Дарницького району столиці на замовлення анонімних кураторів спалив дві поліцейські машини. За цю "роботу" хлопцю обіцяли заплатити 6 тисяч доларів США, але гроші на картку йому так і не перевели.

Особу ж палія оперативно встановили і тепер йому загрожує в'язниця. Про деталі справи розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що 20-річний мешканець Дарницького району Києва вирішив заробити "легкі" гроші та через Telegram знайшов "підробіток" — анонімний замовник запропонував йому спалити автомобілі поліції. За роботу хлопцеві пообіцяли 6000 доларів.

Палій вирішив шукати автомобілі на тому самому районі, де він сам і проживав. З цією метою він орендував подобово квартиру неподалік місцевого райвідділу.

Хлопець замовив у будівельному гіпермаркеті онлайн-доставку запалювальної рідини та вночі пішов на паркування перед райвідділом. Дочекавшись слушного моменту, він облив дві машини легкозаймистою рідиною і підпалив їх.

Свої дії зловмисник знімав на мобільний телефон — відео він переслав "куратору" як доказ того, що завдання виконане.

Потім хлопець переїхав із орендованої квартири в хостел, де почав чекати на перерахування грошей на свою банківську картку. Але куратори "кинули" киянина і нічого йому не заплатили.

У цей же час особу палія оперативно встановили правоохоронці та хлопця затримали. Наразі молодій людині повідомлено про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 1,5 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 10 років. Досудове розслідування по цій справі продовжується.

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати додатковий дохід та заробити гроші.

Зловмисників затримали на місці злочину. Усього їм вдалося підпалити два транспортні засоби – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на мості зайнялося авто. За словами очевидців, обійшлося без постраждалих – водій вчасно встиг залишити машину.