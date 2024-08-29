У Києві на кілька днів перекриють рух по жвавому проспекту: стала відома дата

Автовласників та пасажирів просять уважно поставитися до цієї інформації

У п’ятницю, 30 серпня та в суботу, 31 серпня, у Києві обмежать рух транспорту Оболонським проспектом. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Відомо, що частково перекриють рух транспорту Оболонським проспектом з 08:00 до 22:00. Зокрема, обмеження діятиме на ділянці від проспекту Степана Бандери до вулиці Героїв полку Азов.

Проїзд буде обмежений протягом двох днів — у п’ятницю, 30 серпня та у суботу, 31 серпня.

Тут шляховики облаштовуватимуть верхній шар покриття проїжджої частини.

Схема об’їзду

У зв’язку з цим автобуси маршруту № 50 також курсуватимуть із змінами.

У п’ятницю, 30 серпня та в суботу, 31 серпня з 08:00 до 22:00 автобуси ходитимуть відкоригованим маршрутом.

Зокрема, транспорт рухатиметься в напрямку руху до вул. Північної від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Почайна" за власним маршрутом, далі "просп. Оболонський — просп. Степана Бандери — просп. Володимира Івасюка — просп. Олександра Архипенка — вул. Йорданська — вул. Героїв полку "Азов" — просп. Оболонський", а вже далі за власним маршрутом.

У зворотньому напрямку автобус буде рухатись без змін.

Мешканцям та гостям міста столичні комунальники приносять вибачення за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут аби вчасно дістатися до місця призначення.

Схема руху автобусів №50

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що тарифи на проїзд у наземному транспорті столиці, на думку чиновника КМДА, необхідно підняти у 4 рази. На думку Руслана Кандибора, ціни, що діють, вже давно нерентабельні, а реальна собівартість проїзду має становити десятки гривень.