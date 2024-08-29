Тарифи на проїзд у Києві необхідно підняти в 4 рази: чиновник озвучив лякаючі цифри (відео)

Неприємні новини для столичних пасажирів

Тарифи на проїзд у наземному транспорті столиці, на думку чиновника КМДА, на сьогодні мають становити близько 25 гривень. Саме такою є собівартість проїзду у 2024 році.

На цьому наголосив директор Департаменту транспорта КМДА Руслан Кандибор в ефірі радіо "Київ FM". Він також додав, що столична влада має припинити дотувати транспортну галузь.

Тарифи на перевезення пасажирів у столичному наземному транспорті були встановлені у 2018 році і після цього жодного разу не переглядалися. На даний момент проїзд коштує 8 гривень для гостей столиці та 6,5 гривень для власників Карти киянина.

На думку Руслана Кандибора, ці тарифи вже давно нерентабельні, а реальна собівартість проїзду має становити близько 25 гривень.

"Якби ми підняли тариф до 24-25 гривень, щоб хоча б возити людей за беззбитковим тарифом, за собівартістю, не кажучи про розвиток, — то цих 7 млрд, що у нас є, за 2 роки матимемо гроші для метро, яке збираємося добудувати", — заявив чиновник.

Кандибор також різко висловився на адресу Київради, депутати якої постійно голосують за дотації для транспортної галузі. За словами чиновника, дотація КП "Київський метрополітен" та КП "Київпастранс" на рік становить приблизно 7 млрд гривень.

Якщо ж підняти вартість проїзду до 25 гривень та відібрати дотації, то у Києва з’являться гроші на будівництво "зеленої" гілки метро на Виноградарі.

Але наразі планів щодо підвищення тарифів на проїзд в столиці немає.

"Я завжди кажу, що треба піднімати тарифи. Я хочу розвивати галузь, мати додаткові надходження, оновлений транспорт, нове будівництво мостів, які потрібно робити — але всі ці гроші ми сьогодні пускаємо на дотації транспорту. Поки ж таких планів (підвищити тарифи — ред.) немає", — резюмував Кандибор.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року рух поїздів між станціями метро "Либідська" та "Теремки" у Києві тимчасово зупинили, оскільки у тунелі виявили проникнення води. Після цього розпочався ремонт. Тоді у місті утворився справжній транспортний колапс.

Кінцева ціна за ремонт тунелю між станціями столичного метро "Либідська" та "Деміївська" становитиме 370 мільйонів гривень. А рух поїздів між станціями планується відновити до 15 вересня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві подорожчає вартість транспортної картки. Міська влада пояснює таке рішення підвищенням вартості виготовлення пластикової картки з чіпом.