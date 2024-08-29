В Киеве на несколько дней перекроют движение по оживленному проспекту: стала известна дата

Автовладельцев и пассажиров просят внимательно отнестись к данной информации

В пятницу, 30 августа и в субботу, 31 августа, в Киеве ограничат движение транспорта по Оболонскому проспекту. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Известно, что частично перекроют движение транспорта по Оболонскому проспекту с 08:00 до 22:00. В частности, ограничение будет действовать на участке от проспекта Степана Бандеры до улицы Героев полка Азов.

Проезд будет ограничен на протяжении двух дней — в пятницу, 30 августа и в субботу, 31 августа.

Здесь дорожники будут обустраивать верхний слой покрытия проезжей части.

Схема объезда

В связи с этим автобусы маршрута № 50 будут также курсировать с изменениями.

В пятницу, 30 августа и в субботу, 31 августа с 08:00 до 22:00 автобусы будут ходить по откорректированному маршруту.

В частности, транспорт будет двигаться в направлении движения к ул. Северной от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Почайна" по собственному маршруту, далее "просп. Оболонский — просп. Степана Бандеры — просп. Владимира Ивасюка — просп. Александра Архипенко — ул. Иорданская — ул. Героев полка "Азов" — просп. Оболонский", а уже дальше по собственному маршруту.

В обратном направлении автобус будет двигаться без изменений.

Жителям и гостям города столичные коммунальщики приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Схема движения автобусов №50

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что тарифы на проезд в наземном транспорте столицы, по мнению чиновника КГГА, необходимо поднять в 4 раза. По мнению Руслана Кандибора, действующие цены уже давно нерентабельны, а реальная себестоимость проезда должна составлять около десятки гривен.