У Києві різко знизиться температура: коли чекати на невелике похолодання

Синоптики поділились прогнозом

Перші дні вересня у столиці пройдуть похмурими та з високою температурою. За словами синоптиків, дощів не прогнозується.

Упродовж 2-4 вересня у місті максимальні показники на термометрі вдень сягнуть +30 градусів. Іноді очікується +25 градусів, як інформують на сайті Sinoptik.

У понеділок, 2 вересня, на небі іноді можливі прояснення, однак протягом дня погода буде похмурою. Денна температура підвищиться до +30 градусів, а вночі вона зафіксувалась біля +21 градусу. Сила вітру в цей день не перевищить легкі 2 м/с.

Вівторок, 3 вересня, також обіцяє бути хмарним, але сонце іноді визиратиме. Повітря вдень прогріється до +30 градусів, а вночі охолоне до +19 градусів. Потужність вітру коливатиметься від штилю 0 м/с до легких 2 м/с.

Вже у середу, 4 вересня, прогнозуються грозові хмари, але дощу не очікується. Денна температура різко впаде до +25 градусів, а вночі триматиметься біля +20 градусів. Максимальна сила вітру передбачається у денний час — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні у перші дні вересня.