Усик — Ф’юрі 2: що сказала "мова тіла" боксерів перед реваншем (відео)

Експерт з мови тіла відзначила кілька деталей під час публічних заходів за участю боксерів

У колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) помітні проблеми на публічних заходах. Напередодні "Циганський король" зустрівся віч-на-віч з чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО), бій з яким відбудеться 21 грудня.

Про це розповіла експерт з мови тіла Джуді Джеймс, передає dailymail. Вона вважає, що у поведінці Тайсона видно тривогу, тоді як у поведінці Олександра можна побачити фізичну і розумову стійкість і спокійну цілеспрямованість.

"Погляд Усика виглядає пильним і зосередженим. Частота його моргання незначна, що натякає на відсутність напруги чи стресу, а коли він моргає, то моргає жорстко, показуючи внутрішній гнів", — зазначила Джуді.

Джеймс вважає, що Ф’юрі "зламався", проте вдала дія в бою може запросто принести британцю перемогу.

"Позуючи з Усиком, Тайсон здійснив два важливі вчинки: його руки впали в позу фігового листка, яка є самозахисним бар’єром, і його жування стало настільки екстремальним, що ми могли бачити жуйку. Спортсмени часто жують жуйку, щоб боротися з тривогою", — додала Джуді.

Нагадаємо, у першому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів здолав Ф’юрі. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій.

Тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо.

Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів. За день до бою Усик та Ф’юрі взяли участь в офіційній церемонії зважування. Британець переважив українця майже на 25 кг – 127,4 кг проти 102,5 кг.