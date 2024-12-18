Усик — Ф’юрі 2: чи буде безкоштовна трансляція і скільки коштує платна підписка

Великий бій пройде в Ер-Ріяді

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе захист титулів у бою з ексчемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО). Вечір боксу Усик — Ф'юрі 2 покажуть в Україні на платній основі.

Про це повідомляє "Телеграф". Легально переглянути супербій Усик — Ф'юрі 2 можна на медіаплатформах DAZN та Megogo. Безкоштовна трансляція бою Усик — Ф'юрі 2 не запланована.

Поєдинок Усик — Ф'юрі 2 на Megogo можна подивитися за підписками: "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" та MEGOPACK XL. Вартість перегляду – від 149 грн (пробна підписка). Перегляд поєдинку на DAZN коштуватиме 824 грн. Також на сервісі потрібна підписка (7 днів безплатно, потім 370 грн на місяць).

Вечір боксу Усик — Ф’юрі 2 розпочнеться о 18:00 за київським часом. Орієнтовно головний бій шоу розпочнеться після опівночі.

Напередодні "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів на бій Усик — Ф’юрі 2. На кону поєдинку стоять 3 основні пояси в надважкій вазі: WBA, WBO, WBC, а також другорядний титул IBO. У першому поєдинку Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля, ставши абсолютним чемпіоном світу. Пізніше Олександр зробив титул IBF вакантним, після чого пояс був розіграний у поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Нагадаємо, тиждень шоу Усик — Ф'юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором одягу, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі.