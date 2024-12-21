Українцям пропонують цікаву роботу у Буковелі: всьому навчать, нагодують та оплатять житло
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Заробити можна до 40 тисяч гривень на місяць
Українців запрошують на роботу на гірськолижному курорті Буковель з хорошою зарплатою. Зокрема потрібні перукар та майстер манікюру.
Відповідні оголошення розмішені на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Зарплата перукаря — від 20 до 40 тисяч гривень на місяць. Майстру манікюру пропонують 20-30 тисяч гривень. В обох випадках вимагається досвід роботи від одного року.
Людей запрошують на повну зайнятість для роботи в готелі. Роботодавець надає:
- безкоштовне харчування
- компенсацію за оренду житла
- робочу форму
- корпоративні знижки на послуги курорту
- можливості для професійного зростання
- розвинену корпоративну культуру, цікаві корпоративні заходи та бонуси
- навчання 7−10 днів за рахунок фірми
Окрім професійних навичок, якими мають володіти кандидати, перукар має бути комунікабельним та мати естетичний смак. Роботодавець очікує, що майбутній співробітник буде "вдосконалювати емоційний інтелект у сфері обслуговування", а також володіти навичками сервісу високого рівня та професійної етики.
До майстра манікюру вимагають відповідальності, охайності та вміння працювати з клієнтами. Окрім обслуговування клієнтів, він має забезпечувати чистоту та гігієну робочого місця.
Як розповідав "Телеграф", нещодавно у Буковелі відкрилась вакансія перукаря з зарплатою в 70 тисяч гривень. Крім основної винагороди, передбачені додаткові бонуси.