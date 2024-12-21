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Українцям пропонують цікаву роботу у Буковелі: всьому навчать, нагодують та оплатять житло

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Робота в Буковелі Новина оновлена 21 грудня 2024, 13:27
Робота в Буковелі. Фото Колаж "Телеграфу"

Заробити можна до 40 тисяч гривень на місяць

Українців запрошують на роботу на гірськолижному курорті Буковель з хорошою зарплатою. Зокрема потрібні перукар та майстер манікюру.

Відповідні оголошення розмішені на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Зарплата перукаря — від 20 до 40 тисяч гривень на місяць. Майстру манікюру пропонують 20-30 тисяч гривень. В обох випадках вимагається досвід роботи від одного року.

Людей запрошують на повну зайнятість для роботи в готелі. Роботодавець надає:

  • безкоштовне харчування
  • компенсацію за оренду житла
  • робочу форму
  • корпоративні знижки на послуги курорту
  • можливості для професійного зростання
  • розвинену корпоративну культуру, цікаві корпоративні заходи та бонуси
  • навчання 7−10 днів за рахунок фірми

Окрім професійних навичок, якими мають володіти кандидати, перукар має бути комунікабельним та мати естетичний смак. Роботодавець очікує, що майбутній співробітник буде "вдосконалювати емоційний інтелект у сфері обслуговування", а також володіти навичками сервісу високого рівня та професійної етики.

До майстра манікюру вимагають відповідальності, охайності та вміння працювати з клієнтами. Окрім обслуговування клієнтів, він має забезпечувати чистоту та гігієну робочого місця.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно у Буковелі відкрилась вакансія перукаря з зарплатою в 70 тисяч гривень. Крім основної винагороди, передбачені додаткові бонуси.

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