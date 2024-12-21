Українцям пропонують цікаву роботу у Буковелі: всьому навчать, нагодують та оплатять житло

Заробити можна до 40 тисяч гривень на місяць

Українців запрошують на роботу на гірськолижному курорті Буковель з хорошою зарплатою. Зокрема потрібні перукар та майстер манікюру.

Відповідні оголошення розмішені на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Зарплата перукаря — від 20 до 40 тисяч гривень на місяць. Майстру манікюру пропонують 20-30 тисяч гривень. В обох випадках вимагається досвід роботи від одного року.

Людей запрошують на повну зайнятість для роботи в готелі. Роботодавець надає:

безкоштовне харчування

компенсацію за оренду житла

робочу форму

корпоративні знижки на послуги курорту

можливості для професійного зростання

розвинену корпоративну культуру, цікаві корпоративні заходи та бонуси

навчання 7−10 днів за рахунок фірми

Окрім професійних навичок, якими мають володіти кандидати, перукар має бути комунікабельним та мати естетичний смак. Роботодавець очікує, що майбутній співробітник буде "вдосконалювати емоційний інтелект у сфері обслуговування", а також володіти навичками сервісу високого рівня та професійної етики.

До майстра манікюру вимагають відповідальності, охайності та вміння працювати з клієнтами. Окрім обслуговування клієнтів, він має забезпечувати чистоту та гігієну робочого місця.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно у Буковелі відкрилась вакансія перукаря з зарплатою в 70 тисяч гривень. Крім основної винагороди, передбачені додаткові бонуси.