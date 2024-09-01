Осінні дощі не врятують? Яку погоду обіцяють синоптики на перший навчальний день

Деякі регіони очікує спека

В Україні на перший день навчального року, 2 вересня, синоптики прогнозують спекотну погоду до + 33 °С вдень. Проте в деяких регіонах проллються дощі.

Як зазначає синоптикиня Наталія Діденко, над Україною наразі панує антициклон, саме тому початок осені по-літньому теплий.

"Антициклон організує суху сонячну погоду, лише у південній частині України та місцями на Дніпропетровщині ймовірні грозові дощі", — йдеться у повідомлені.

На сході країни очікуються вдень коливання температури від +29 до +33°С, вночі до +22°С. Проте від спекотної погоди не врятує навіть гроза, яка в східних областях почнеться зранку.

Західні області України очікує прохолодніша погода до +30°С та +17°С вночі. Опадів синоптики в цих регіонах не обіцяють.

На півночі країни дощів та прохолоди вдень 2 вересня очікувати не слід. Так, позначка термометра коливатиметься від +31°С до +19°С.

Південні регіони очікує злива та гроза з температурою вдень до +30°С, а вночі до +20°С.

Центральні області України теж накриє літня спека з +32°С. Опадів на 2 вересня в цих регіонах синоптики не прогнозують.

Діденко зауважила, що у Києві 2-го вересня очікується світлий сонячний день із максимальною температурою до +30 градусів.

Нагадаємо, що першу осінню прохолоду синоптики прогнозують вже на 3 вересня.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні суттєво похолодає та чи затримається літня спека надовго.