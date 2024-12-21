Леопард накинувся на людину в зоопарку в Одесі та загинув (фото)

Небезпека загрожувала ще одному чоловіку

Зранку у суботу, 21 грудня, близько 10:00, в Одесі леопард напав на співробітника зоопарку, який прибирав у його клітці. Чоловік потрапив до лікарні з множинними ранами голови, шиї, кінцівок.

Як повідомив Telegram-канал "Одеса. Офіційно", директор зоопарку одразу викликав поліцію. Хижака довелося знешкодити, адже він представляв небезпеку для людей.

У поліції розповіли, що прибувши на місце, побачили, що у вольєрі з леопардом перебуває ще один працівник, який намагався допомогти пораненому та опинився у пастці. Леопард надалі поводився агресивно, щоб врятувати людей, полісменам довелося використати зброю і знешкодити тварину.

"Пораненого чоловіка доставили до лікарні. Поліцейські встановлюють всі обставини події. Правова кваліфікація їй буде надана згодом", — додали у поліції.

Нагадаємо, 6 листопада з одеського зоопарку втік бабуїн. Мавпи цієї породи знамениті своєю агресивною та непередбачуваною поведінкою — у разі загрози вони можуть нападати навіть на людей. Бабуїна вдалося впіймати, на щастя ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що директор Рівненського зоопарку сплатив штраф за порушення правил утримання диких тварин. Причиною адміністративного покарання стало неналежне поводження з тілом померлої левиці.