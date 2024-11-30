Усик — Ф’юрі 2: прогноз букмекерів на бій-реванш

На цей раз український "Кіт" є фаворитом

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір професійного боксу Усик — Ф’юрі 2. Напередодні український чемпіон показав свою актуальну форму перед поєдинком.

На думку букмекерів Усик є фаворитом у другому поєдинку. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу Олександра можна зробити ставку із коефіцієнтом 1,57. Водночас тріумф "Циганського короля" менш ймовірний — коефіцієнт 2,40.

Прогноз букмекерів на бій Усик — Ф’юрі 2

Favbet: перемога Усика 1,57 — перемога Ф'юрі 2,40

Нагадаємо, у першому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів здолав Ф’юрі. Бій-реванш відбудеться 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На шоу також виступить ще один українець – Сергій Богачук. Напередодні голова управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх назвав імена всіх боксерів андеркарда.

Додамо, що Усик і Ф’юрі перетнулися на вечорі боксу Джошуа — Дюбуа. Також Олександр та Тайсон провели першу пресконференцію, присвячену реваншу. На захід українець прибув у образі "Хітмена".