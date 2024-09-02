В Киеве резко снизится температура: когда ждать небольшого похолодания

Синоптики поделились прогнозом

Первые дни сентября в столице пройдут пасмурными и с высокой температурой. По словам синоптиков, дождей не прогнозируются.

В течение 2-4 сентября в городе максимальные показатели на термометре днем достигнут +30 градусов. Иногда ожидается +25 градусов, как сообщают на сайте Sinoptik.

В понедельник, 2 сентября, на небе иногда возможны прояснения, однако в течение дня погода будет пасмурной. Днем температура повысится до +30 градусов, а ночью она зафиксировалась около +21 градуса. Сила ветра в этот день не превысит лёгкие 2 м/с.

Вторник, 3 сентября, также обещает быть облачным, но солнце будет иногда выглядывать. Воздух днем прогреется до +30 градусов, а ночью остынет до +19 градусов. Мощность ветра будет колебаться от штиля 0 м/с до легких 2 м/с.

Уже в среду, 4 сентября, прогнозируются грозовые тучи, но дождя не ожидается. Дневная температура резко упадет до +25 градусов, а ночью будет держаться около +20 градусов. Максимальная сила ветра предполагается в дневное время – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине в первые дни сентября.