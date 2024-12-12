Усик — Ф'юрі 2: коли реванш, де дивитися бій і о котрій початок

Вечір боксу за участю українця та британця заплановано на 21 грудня

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройде грандіозна подія у світі боксу – реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Напередодні Усик дотримався слова, даного українським олімпійцям.

"Телеграф" розповідає, коли Усик та Ф’юрі вийдуть на ринг у реванші. Детальний розклад вечора боксу надає транслятор вечора боксу — DAZN.

Де і коли дивитися шоу Усик — Ф’юрі 2

Вечір боксу Усик — Фьюрі 2 покажуть в Україні медіасервіси DAZN та Megogo. Перегляд шоу на DAZN обійдеться в 824 грн, а Megogo надасть прямий етер за підписками: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі у день події (вартість від 69 грн за пробною підпискою).

О котрій початок бою Усик — Ф'юрі 2

Шоу боксу в Ер-Ріяді стартує о 21:00 за київським часом. Очікується, що головний поєдинок вечора розпочнеться не раніше, ніж о 01:00 22 грудня (час київський).

Промо відео бою Усик — Ф'юрі 2

Нагадаємо, у першому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів здолав Ф’юрі. На вечорі боксу Усик — Ф’юрі 2 виступлять ще троє українців: Сергій Богачук, Андрій Новицький та Даніель Лапін. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій.

Повне відео бою Усик — Ф’юрі 2

Додамо, що Усик і Ф’юрі перетнулися на шоу боксу Джошуа — Дюбуа. Також Олександр та Тайсон провели першу пресконференцію, присвячену реваншу. На захід українець прибув у образі "Хітмена".