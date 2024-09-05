Власник збожеволів, а вогонь знищив усе довкола: де під Києвом можна знайти таємничий палац ХІХ століття (відео)

Не дивлячись на занепад, маєток зберіг сліди колишньої розкоші

Неподалік від Києва знаходяться руїни палацу Остен-Сакенів, який знаменитий своєю незвичайною архітектурою і оповитий містичними чутками. Маєток було побудовано в першій половині XIX століття і спочатку він належав таємному раднику Карлу Сакену, який був представником впливового княжого, графського і баронського роду.

У маєтку постійно змінювалися власники, але жоден із них не затримувався тут надовго. Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам історію цього цікавого місця і розкрити його місце розташування.

Історія палацу Остен-Сакєнів

Палац Остен-Сакенів розташований на межі смт Немішаєве та села Мироцьке на Київщині. Історики стверджують, що Микулицький маєток, до складу якого входило на той час і село Мироцьке, в 1805 році був подарований графу Карлу Сакену. Він був таємним радником і став першим власником замку.

Його смерть оповита містикою, бо в один із вечорів граф раптово збожеволів і після цього помер. До цього чоловік був здоровий і ніколи не страждав на подібні розлади.

Що того дня побачив таємний радник у темних куточках маєтку і що призвело до його миттєвого божевілля — залишається загадкою.

Після смерті графа Карла Сакена маєток перейшов до Івана фон дер Остен-Сакена, який помер у 1853 році. Потім власником земель став його син, генерал-майор Карл Остен-Сакен.

У першій половині XIX століття він спорудив на території маєтку одноповерховий цегляний палац із кутовою вежею та великою кількістю вікон, а також розбив навколо нього парк.

Остен-Сакен володів маєтком та палацом до 1873 року, а потім раптово продав його дружині київського купця Євдокії Астаховій. Проте господиня замку також тут довго не затрималася і вже наприкінці XIX століття маєток переходить до рук графа Воронцова-Дашкова. Він спробував зробити це місце прибутковим та збудував тут винокурний завод.

Цей проект з тріском провалився і в 1904 році маєток разом із палацом придбав багатий селянин Андрій Кулик. Серед місцевих про нього ходили погані чутки і люди говорили про те, що гроші він заробив "нечесним шляхом".

Однак саме завдяки старанням Кулика маєток ожив — на його гроші тут збудували розкішний парк із дерев’яним містком через річку Орлянка, незвичайними альтанками, оранжереями та фруктовими теплицями.

Після більшовицького перевороту у жовтні 1917 року маєток був націоналізований. Згодом палац був віднесений до території селища Немішаєве, в якому через роки побудували біохімічний завод.

Сам же палац переобладнали під клуб цього заводу. Цікаво, що маєток досі розташований на вулиці Біохімічній.

У палаці довго зберігалися оригінальні меблі початку ХХ століття, однак у листопаді 2000 року вночі тут сталася пожежа. Причини займання так і не вдалось встановити.

Під час пожежі згоріли всі унікальні меблі, багато цінних і старовинних експонатів було знищено, а сам маєток сильно постраждав.

Палац не стали відновлювати і він поступово руйнується. Зараз від маєтку залишилася фактично лише фасадна стіна та руїни вежі.

Парк знаходиться у занедбаному стані та потребує термінової реставрації.

Однак, навіть попри це, околиці маєтку Остен-Сакенів і досі мають неймовірну енергетику та своєрідний шарм. Усі поціновувачі архітектури та історії можуть завітати до цього місця і на мить зануритися в минулі часи.

Де знаходиться замок Остен-Сакенів

Палац фон-дер Остен-Сакенів — це пам’ятка архітектури, яку, на жаль, так і не внесли до офіційного реєстру.

Знаходиться він на кордоні смт Немішаєве та села Мироцьке у Київській області.

Найзручніше сюди добиратися власним автомобілем або маршруткою до смт Немішаєве — воно знаходиться всього за 38 кілометрів від Києва. Далі необхідно дійти пішки до самої садиби, що розташована ближче до села Мироцьке.

До Немішаєва також ходять й електрички.

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Висота скульптури від п’єдесталу до кінчика меча становить 62 метри (з постаментом – 102 метри). В одній руці статуя тримає 16-метровий меч, а в іншій – величезний щит. Він має 13 метрів заввишки і 8 метрів завширшки.

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