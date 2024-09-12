Тунель просто плавав: яких помилок припустились при будівництві синьої гілки метро Києва

Будівельники не виконали важливу процедуру

При будівництві синьої гілки столичного метрополітену між станціями "Деміївська" та "Либідська" було допущено дуже багато помилок. Проте сам проєкт будівництва не містив критичних помилок.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів депутат Київської міської ради Тарас Козак. За його словами, під час будівництва тунелю не врахували складні геологічні умови.

"При проєктуванні були певні помилки, але не критичні, які не могли сильно вплинути на цю ситуацію. При будівництві було дуже багато помилок", — зазначив депутат.

За його словами проєкт передбачав перехід із твердих у вологонасичені ґрунти поблизу річок Либідь і Совка. Козак наголосив, що це потребувало використання хімічних закріплювачів для стабілізації ґрунту.

Депутат підкреслив, при будівництві не було проведено хімічне закріплення ґрунтів. За його словами, це підтвердила й відповідна експертиза.

Козак зазначив, що через це тунель "плавав" у піску. Він також зазначив, що тунель отримав пошкодження через сильні навантаження під час руху поїздів метро.

Крім того, він повідомив, що роботи зі спорудження тунелю були неякісними. За його словами, недотримання встановлених допусків сягало близько 20 сантиметрів.

Нагадаємо, 12 вересня у Києві було відновлено повноцінну роботу синьої гілки метро після 9-місячного ремонту. Водночас на вулиці Голосіївській стався витік на водопровідній магістралі, внаслідок цього автомобіль частково провалився під асфальт.