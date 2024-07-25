Його попередник вчасно звільнився? У Києві заарештували в.о. начальника метро, ​​але є нюанс

Тимчасового очільника призначили чотири місяці тому

Виконувача обов’язків начальника КП "Київський метрополітен" відправили до вересня на цілодобовий домашній арешт. Його підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Мова йде про головного інженера столичної підземки Віктора Вигівського, який виконує обов'язки начальника підприємства з весни 2024 року.

"За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури м.Києва у межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська" судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП "Київський метрополітен", підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст.367 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, суд заборонив підозрюваному спілкуватися зі свідками та іншими фігурантами справи. Також він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Домашній арешт передбачений до 23 вересня 2024 року.

Віктору Вигівському обрали запобіжний захід

"Іншому підозрюваному – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен" запобіжний захід Подільський районний суд Києва обиратиме сьогодні о 14 год. 30 хв", — зазначають у прокуратурі.

Зазначимо, Віктор Вигівський став тимчасовим керівником КП "Київський метрополітен" у березні цього року, коли минулий очільник підприємства пішов із посади після гучного скандалу.

Вже всім відомий Віктор Брагінський майже 10 років очолював столичну підземку. Після розслідування BIHUS.Info, у якому журналісти розглянули дороге майно близьких Брагінського, він добровільно написав заяву про звільнення.

Брагінський був призначений очільником Київського метрополітену влітку 2014 року

Журналісти розібрали декларації чиновника, порахували нове майно його рідних та з'ясували, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю за космічними цінами, не зовсім колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а пов'язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену.

ЗМІ зробили висновки, що за десяток років правління в столичній підземці Брагінський і його близькі могли збагатитися на мільйони доларів. Відомо, що жодних справ проти нього не порушили, ніяких підозр йому не повідомляли.

Раніше "Телеграф" писав, коли очікувати відновлення руху синьою гілкою метро в Києві. Кличко зробив обнадійливий прогноз і назвав дату.