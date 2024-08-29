Вантажівка з "тоннами" заморожених собак потрапила в ДТП у Миколаєві: що відомо про інцидент

Поліція порушила кримінальну справу за фактом перевезення мертвих тварин

У Миколаєві продовжується галас навколо незвичайного ДТП з вантажівкою, яка віз туші заморожених собак. У Нацполіції пояснили, куди й навіщо перевозили трупи тварин.

Про це повідомляють "Новини N" та "Преступности. НЕТ". Миколаївське комунальне підприємство, яке опікується бездомними тваринами міста, заявило, що трупи собак йому не належать.

Про незвичайний вантаж стало відомо 28 серпня внаслідок ДТП у центрі міста. Близько 21:05 на перехресті проспекту Центрального та вул. 6-й Слобідський вантажний автомобіль Renault Master зіткнувся з мінівеном Fiat Doblo. Після зіткнення вантажівку відкинуло і вона врізалася в стовп, на водія "Фіату" склали адмінпротокол про порушення правил дорожнього руху.

Під час огляду авто у кузові вантажівки було виявлено заморожені туші собак. КП Миколаївської міськради "Центр захисту тварин" заявили, що не маєть жодного відношення до тварин. Пізніше з’ясувалося, що за накладною заморожених туш було 2,5 тонни, а везли їх із Дніпра до Одеси.

"Наше підприємство не має жодного стосунку до цієї ДТП, якщо там справді були собаки… то вони точно не з нашого підприємства. У нас немає жодних договорів із Одеським крематорієм. Нами було направлено офіційний запит до Поліції Миколаївської області", — сказали у комунальному підприємстві.

У Нацполіції Миколаївської області розпочали кримінальне провадження за фактом перевезення трупів померлих тварин (ст. 299 ККУ). У відомстві уточнили, що вантаж важив 339 кілограмів, а не 2,5 тонни.

"Згідно з документами, водій перевозив вантаж з Дніпропетровської області до Одеси для подальшої утилізації відходів. Одержувач вантажу – компанія, яка надає комплекс послуг у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств усієї країни", — повідомили в поліції.

Вантажний автомобіль після ДТП евакуювали й разом із вантажем відправили за місцем призначення — до Одеси. Власник та відправник вантажу поки що невідомий, поліція з’ясовує.

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