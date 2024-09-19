До +25 градусов днем: порадует ли солнце Киев в ближайшие дни

Осень постепенно нагоняет прохладу в столицу

В столице держится солнечная погода, хотя иногда плавают облака. В ближайшие дни не прогнозируется ухудшение синоптической ситуации.

Ночью в течение 19-21 сентября температура будет колебаться в пределах +11...15 градусов, а днем воздух прогреется до максимальных +25 градусов. Об этом сообщили в ресурсе Sinoptik.

Хотя ночью четверга, 19 сентября, в Киеве небо было облачным, но уже с утра и до самого вечера ожидается ясная погода. Днем температура повысится до +24 градусов, а в ночные часы было +11 градусов. Наибольшие порывы ветра произошли в начале суток – легкие 3 м/с.

На следующий день 20 сентября облачность прогнозируется только ночью. Температура в дневные часы вырастет до +25 градусов, а ночью опустится до +12 градусов. Сила ветра в этот день будет колебаться от штиля 0 м/с до тихих 1 м/с.

Суббота, 21 сентября, принесет в город ясное небо. Воздух днем прогреется до +24 градусов, а ночью остынет до +15 градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневное время – тихие 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве повышен уровень загрязнения атмосферы.