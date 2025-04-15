"Боруссія" Д — "Барселона": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Іспанський гранд фактично вирішив усі питання у першій зустрічі

У вівторок, 15 квітня, у Дортмунді (Німеччина) відбудеться вечір Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — "Барселона".

У прямому етері в Україні матч "Боруссія" Д — "Барселона" буде доступний для перегляду на медіаплатформі Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч пройде на "BVB-Штадіоні", початок гри о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

Нагадаємо, "Барселона" посіла друге місце на етапі ліги в ЛЧ, "Боруссія" Д стала 10-ю, через що дортмундцям довелося грати у стиковому раунді. Там німецький клуб здолав "Спортінг". У 1/8 ЛЧ Джмелі вибили "Лілль", а Синьо-гранатові — "Бенфіку".

Раніше повідомлялося, що у першій грі "Барселона" розгромила "Боруссію" Д з рахунком 4:0. За підсумками жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів переможець цього чвертьфіналу у півфіналі зіграє з переможцем протистояння "Баварії" та "Інтера".