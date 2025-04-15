Ліфт для одного: де знаходиться найменший підйомник в Києві (фото)

Цей унікальний підйомник досі функціонує

У самому серці Києва, у старовинному будинку за адресою вулиця Прорізна, 11-в, знаходиться справжня міська цікавинка — найменший ліфт столиці. Його підлога займає всього близько пів квадратного метра, а ширина кабіни ледь сягає пів метра.

Для порівняння, стандартна площа ліфтової кабіни у сучасних будинках становить близько 1,5–2 квадратних метрів. Тобто цей "малюк" може підняти лише одну людину.

Історія створення

Цей мініатюрний підіймач з’явився у 1950-х роках за ініціативою радянського чиновника, який через проблеми зі здоров’ям не міг легко підійматися сходами. За однією з версій, це був керівник проєктного інституту, ветеран війни, який прагнув полегшити собі повсякденне життя. Інші розповіді пов’язують ліфт із міністром харчової промисловості або навіть із потребами його дружини. Точних фактів немає, але всі погоджуються, що через обмежений простір між сходами встановити стандартний ліфт було неможливо, тому довелося створити таку компактну конструкцію.

Особливості конструкції

Зовнішній вигляд ліфта справді унікальний: це маленька кабіна з подвійними дверима — зовнішні дерев’яні, пофарбовані у сірий колір, а внутрішні — з фанери, що відчиняються всередину. Кабіна має подовжену форму, і навіть людині середньої статури в ній тісно. Ліфт працює, але під час руху видає характерне гучне тарахкотіння, яке чути навіть на вулиці. Максимальна вантажність — 85 кг, тому користуватися ним радять обережно.

Цікаво, що ліфт був виготовлений на одному з київських заводів, які спеціалізувалися на виробництві підйомного обладнання для промислових об’єктів. Його механізм — простий, але надійний, що дозволяє йому працювати й досі, попри поважний вік.

Атмосфера навколо будинку

Сам будинок, у якому розташований ліфт, захований у дворах між щільною забудовою, а вхід веде через вузький провулок, розмальований у біло-чорних тонах вуличними художниками. На стінах можна побачити зображення перехожих у смокінгах, закоханих пар за столом ресторану та офіціанта з келихами, що додає місцю особливого шарму.

Отже, найменший ліфт Києва — це не просто технічна пам’ятка, а справжній символ індивідуального підходу та архітектурної унікальності міста. Він зберігає історію минулого століття і продовжує дивувати киян і гостей столиці своєю незвичайністю.

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